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改善雲林3鄉鎮交通排水 丁學忠、張嘉郡爭取預算

中央社／ 雲林縣15日電

國民黨立委張嘉郡丁學忠今天邀內政部國土管理署等單位到雲林縣會勘，國土署允諾支持4項計畫、4700多萬元經費，提升3鄉鎮交通運輸、排水及環境休憩品質。

丁學忠今天與國土管理署副署長於望聖等一行人先前往土庫鎮會勘埤腳親水公園、宮北里文化路改善工程，並聽取計畫簡報，土庫鎮長陳特凱、和多名雲林縣議員及縣府人員到場陪同；隨後轉往元長鄉會勘長南、長北連絡道路改善工程，與麥寮鄉市區道路改善工程等。

丁學忠表示，埤腳親水公園就位在埤腳國小旁邊，利用現有樹叢景觀營造為樹籬迷宮休憩園區，搭配親子廁所等公共設備，變身親子共樂場域，再搭配鄰近自行車道，串聯成土庫鎮特色休憩公園，提供居民與遊客遊憩空間。

另土庫鎮宮北里文化路鄰近台78線道路交流道，為鄰近地區前往台78線主要聯絡道路，該道路因久未修繕，路面龜裂碎化，影響用路人安全，且排水溝為舊式砌石工法，雜草淤塞影響排水，遇雨常發生積淹水災情，急需改善，確保用路人與居民生命財產安全。

於望聖承諾支持土庫鎮2項計畫，提升土庫鎮交通品質與休憩景觀，並允諾元長鄉長南、長北村都市計畫區內道路改善工程，與麥寮鄉市區改善計畫，改善交通品質。

丁學忠和張嘉郡認為，強化基礎建設才能提升鄉親生活品質，今天會勘的道路建設及埤腳親水公園與居民生活息息相關，沒有淹水之虞的家園與優質休憩空間，帶動土庫、元長與麥寮3鄉鎮城鄉發展。

丁學忠 張嘉郡 親子

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