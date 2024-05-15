雲林校園營養師設計在地蔬食菜單 減少碳足跡符合永續目標

雲林縣國中小學共有27名校園營養師，其餘由學校公職人員兼任營養午餐秘書，為讓各校孩子都能吃到營養均衡午餐，雲林縣校園營養師今扮種子教師培訓午餐秘書，為孩子飲食把關，並曝光以在地蔬食為食材的菜單，供各校參考，縣長張麗善期許午餐設計能減少碳足跡，符合永續目標。

教育部規定國中小學每40班以上，補助1名營養師，雲林縣目前有13名公職營養師，分布13所學校，另中央推動偏鄉學校中央廚房計畫，共有14名約聘營養師，其餘由學校公職人員兼任營養午餐秘書一職。

建國國中營養師楊琇棻表示，營養師因具有營養學專業背景，在菜單設計及午餐把關上較有依據，為讓兼任午餐秘書也能設計出符合孩子需求的菜單，雲林縣校園營養師擔任種子教師，每年協助午餐秘書培訓，指導菜單設計及午餐把關。

今是雲林515蔬食日，13位公職營養師設計4菜1湯蔬食菜單，讓全縣185所國中小同步享用，並讓各校午餐秘書參酌此菜單設計要點，雲林縣長張麗善、教育處長邱孝文、北港鎮長蕭美文等人都到建國國中體驗蔬食日活動，張麗善現場示範烹飪地瓜野菇炊飯，她期許未來全縣國中小的午餐菜單都能使用在地食材，減少碳足跡。