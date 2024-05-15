嘉義縣海區流浪犬氾濫 東石、布袋及義竹成立專人專線

嘉義縣沿海鄉鎮流浪犬追車、咬人事件頻傳，但捕狗大隊獲報趕抵時早已鳥獸散，家畜疾病防治所今年攜手東石鄉、布袋鎮和義竹鄉公所，設立「專人專線」，民眾可直接向公所通報，提高遊蕩犬捕捉效率，也持續推動矯正器、收容凶猛犬隻，盼精準處置浪犬問題。

家畜所表示，多數追車咬人事件源於家犬、餵養犬肇事，近年成立動物保護管制隊、獸醫師醫療團及動物保護稽查員等三大團隊，與地方公所合作捕抓浪犬，也主動下鄉為犬貓絕育，近5年絕育逾3.5萬隻犬貓，辦理近8千件動保稽查案件，裁罰超過120件，罰金超過370萬。

犬貓零安樂政策上路後，人為餵養、棄養與放養等因素，導致流浪犬數激增，衍生追車咬人、環境衛生等問題。家畜所統計，嘉義縣家犬及餵養犬肇事比例高達7成，各鄉鎮市因「動物竄出」導致車禍共有397件，逐案現勘發現多因不當餵養造成浪犬群聚而肇事。

家畜所指出，嘉義縣精準捕抓專線去年共通報1947件，其中東石鄉、布袋鎮及義竹鄉海區三鄉鎮通報數549件，占總通報量28.2%，居全縣之冠；另目前嘉義縣共絕育5583隻犬貓，其中海區三鄉鎮絕育數2277隻，占總絕育數40.8%，也是全縣之冠。

因此，家畜所攜手海區三鄉鎮公所成立「專人專線」，東石鄉05-3732204轉64林先生或05-3791637顏先生、義竹鄉05-3415998黃小姐、布袋鎮05-3477276涂先生；將強化餵養稽查並協助犬貓誘捕，若涉及飼主責任疏縱犬隻，將依動物保護法最低開罰8萬6千元。