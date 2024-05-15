快訊

警察氣炸！婦人保時捷拋錨「停國道正中間」 堅持不拖吊嗆送油來

藍委議場守夜白營也加入 黃國昌擔任「民眾黨第一棒」

今年首現日本腦炎 高雄60多歲男臉麻痺發病9天後死亡

嘉義縣海區流浪犬氾濫 東石、布袋及義竹成立專人專線

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣家畜疾病防治所今年攜手海區三鄉鎮公所，成立專人專線解決浪犬氾濫問題。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所今年攜手海區三鄉鎮公所，成立專人專線解決浪犬氾濫問題。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣沿海鄉鎮流浪犬追車、咬人事件頻傳，但捕狗大隊獲報趕抵時早已鳥獸散，家畜疾病防治所今年攜手東石鄉、布袋鎮和義竹鄉公所，設立「專人專線」，民眾可直接向公所通報，提高遊蕩犬捕捉效率，也持續推動矯正器、收容凶猛犬隻，盼精準處置浪犬問題。

家畜所表示，多數追車咬人事件源於家犬、餵養犬肇事，近年成立動物保護管制隊、獸醫師醫療團及動物保護稽查員等三大團隊，與地方公所合作捕抓浪犬，也主動下鄉為犬貓絕育，近5年絕育逾3.5萬隻犬貓，辦理近8千件動保稽查案件，裁罰超過120件，罰金超過370萬。

犬貓零安樂政策上路後，人為餵養、棄養與放養等因素，導致流浪犬數激增，衍生追車咬人、環境衛生等問題。家畜所統計，嘉義縣家犬及餵養犬肇事比例高達7成，各鄉鎮市因「動物竄出」導致車禍共有397件，逐案現勘發現多因不當餵養造成浪犬群聚而肇事。

家畜所指出，嘉義縣精準捕抓專線去年共通報1947件，其中東石鄉、布袋鎮及義竹鄉海區三鄉鎮通報數549件，占總通報量28.2%，居全縣之冠；另目前嘉義縣共絕育5583隻犬貓，其中海區三鄉鎮絕育數2277隻，占總絕育數40.8%，也是全縣之冠。

因此，家畜所攜手海區三鄉鎮公所成立「專人專線」，東石鄉05-3732204轉64林先生或05-3791637顏先生、義竹鄉05-3415998黃小姐、布袋鎮05-3477276涂先生；將強化餵養稽查並協助犬貓誘捕，若涉及飼主責任疏縱犬隻，將依動物保護法最低開罰8萬6千元。

嘉義縣家畜疾病防治所今年攜手海區三鄉鎮公所，成立專人專線解決浪犬氾濫問題。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所今年攜手海區三鄉鎮公所，成立專人專線解決浪犬氾濫問題。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所今年攜手海區三鄉鎮公所，成立專人專線解決浪犬氾濫問題。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所今年攜手海區三鄉鎮公所，成立專人專線解決浪犬氾濫問題。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所今年攜手海區三鄉鎮公所，成立專人專線解決浪犬氾濫問題。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所今年攜手海區三鄉鎮公所，成立專人專線解決浪犬氾濫問題。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所今年攜手海區三鄉鎮公所，成立專人專線解決浪犬氾濫問題。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所今年攜手海區三鄉鎮公所，成立專人專線解決浪犬氾濫問題。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所今年攜手海區三鄉鎮公所，成立專人專線解決浪犬氾濫問題。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所今年攜手海區三鄉鎮公所，成立專人專線解決浪犬氾濫問題。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 東石 流浪犬 獸醫師

延伸閱讀

澎湖花火節登場！但因海象不佳 布袋客輪今取消航班

真的用布袋裝錢！胡瓜吐祕辛「費玉清才那樣」

影／花蓮疑狂犬病鼬獾現蹤 如喪屍狂打轉後跌下駁坎

真的用布袋裝錢！胡瓜吐祕辛「費玉清才那樣」

相關新聞

嘉市某社區大樓遭人5次潑漆潑糞 警局長：已逮嫌犯法辦

嘉義市世賢路某社區大樓去年底至上月，遭人5次潑漆潑糞，讓居民驚恐不安，日前市區又發生ＫＴＶ暴力事件，上午議員質詢轟治安不...

南市議員李中岑譏諷長照霸主換人做 要求訂旋轉門條款

台南市長照標案曾被議員批有政治人物介入，市議員李中岑今在總質詢說，新霸主已換成同一集團的2家公司，質疑新霸主只要2周準備...

嘉義縣海區流浪犬氾濫 東石、布袋及義竹成立專人專線

嘉義縣沿海鄉鎮流浪犬追車、咬人事件頻傳，但捕狗大隊獲報趕抵時早已鳥獸散，家畜疾病防治所今年攜手東石鄉、布袋鎮和義竹鄉公所...

台南大觀光城年底前拆除 議員憂「掀蓋」恐惡臭沖天

台南市經發局預計今年底拆除大台南觀光城，最近將申請拆除執照，針對已收回的部分先拆除，另強制執行部分，等法院核准後執行。但...

台南3主要水庫蓄水下跌 黃偉哲：水情出現警訊

台南市曾文、烏山頭及南化等主要水庫蓄水率持續下跌，台南市長黃偉哲今天表示，5月下旬至6月上旬將迎來今年首波梅雨，但水情已...

嘉市府未成立勞青處議員要求組織調整 黃敏惠：請中央正視

嘉義市府受限中央人事法規人口、土地、預算等條件，組織編制員額無法增加，上午2位議員質詢要求因應勞動青年人口增加，調整組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。