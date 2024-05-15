南市議員李中岑譏諷長照霸主換人做 要求訂旋轉門條款

台南市長照標案曾被議員批有政治人物介入，市議員李中岑今在總質詢說，新霸主已換成同一集團的2家公司，質疑新霸主只要2周準備期就可以拿下標案，是量身打造嗎？並質疑，有人到市府照管中心洗經歷後到特定機構、基金會服務，幫忙拿下標案，要求市府訂定旋轉門條款迴避利益，並讓長照業務回歸衛生局，市府表示會了解並研議。

李中岑指出，台南市府的長照標案一直受到各界關切，自己也接獲許多檢舉案，之前曾揭發某政治人物妻子的基金會神通廣大，是台南市長照標案的霸主，但新的檢舉案發現新霸主換人做。 李中岑秀出社會局今年長照標案遴選須知，標案受理時間自公告日起只有14天，短短的14天，質疑有心想參與標案的機構，如何準備租場地、業務負責人、還有最重要的計畫書？

她說，社會局公告的2024年社區整合型服務中心遴選優勝單位，有2家公司標下善化區、歸仁區以及仁德區標案，就如其中1家公司開標前對外公開宣稱3區全拿，長照新霸主為何能如此囂張？是否如外界質疑的內神通外鬼？

李中岑表示，檢舉資料顯示，這2家公司員工有名曾在台南市照管中心服務，而且是資深人員，質疑台南市府不但幫新霸主量身打造長照標案，還幫忙財團訓練人才？並指這些約聘雇人員，利用在職期間的職權和機會，累積離職後轉業的不當優勢或人脈，讓新雇主受益，為迴避利益，要求訂定旋轉門條款。社會局長盧禹璁說，會進行了解並和法制單位研議。

李中岑也指出，全國各縣市長照業務都由衛生局掌管，唯一例外的就是台南市，由外行領導內行，不知台南市何時能把照護管理中心業務回歸給衛生局？社會局長盧禹璁表示，去年評鑑台南為6都第3，市長黃偉哲說，會再研議。