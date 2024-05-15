台南大觀光城年底前拆除 議員憂「掀蓋」恐惡臭沖天

台南市經發局預計今年底拆除大台南觀光城，最近將申請拆除執照，針對已收回的部分先拆除，另強制執行部分，等法院核准後執行。但傳出拆除後要把箱涵打開，市議員蔡淑惠今質詢時表示，若打開箱涵，居民反對拆除觀光城。市府表示，水質沒改善前不會掀蓋，將透過竹溪第4期工程，改善鹽埕大排汙染，營造美麗水岸環境。另訪經發局、水利局。

大台南觀光城建於1983年，地點位於南區鹽埕大排箱涵上，由於時間久遠，部分箱涵出現鋼筋鏽蝕，經市府委託台南市土木技師公會等多個單位鑑定，都認為有危險之虞建議拆除，但攤商反對，並自請土木技師公會鑑定，認為無危險，形成各說各話而僵持。攤商也多次陳情抗議，要求做合理的安置配套措施，再談收回與拆除。

市議員蔡淑惠今在施政總質詢關心大台南觀光城拆除問題，請市府表態，她說，對拆與不拆， 攤商跟居民意見兩極，民代壓力非常大，當年觀光城攤商帶動南區的繁榮，如今沒落已成有安全和治安疑慮的危險場所。

蔡淑惠表示，許多居民都贊成拆除，但最近傳出，拆除後下方的老舊箱涵會打開，因為此排水惡臭，居民聽聞後紛紛反對拆除，為了不聞惡臭，寧願保持現狀。

蔡淑惠說，金華路往北到中華路西路鹽埕大排，有一段是利南街，有一段是觀光城，賴清德當市長時就編列3000千多萬整修黃昏市場，利南街老舊箱涵問題嚴重，也從未整修過，市府編列1300萬元整修，經費可能不足需要增加預算，鹽埕路往金華路以南這段住戶多，車流量也多，若沒有好好防範，就怕老舊箱涵又坍塌。

經發局表示，大台南觀光城攤數204攤，目前62處營業，已收回32攤，未營業58攤、住家15、倉庫16、工作室19處、廟2間，目前已向法院聲請強制執行，另也將申請拆除執照，近期內會向工務局提出，拿到後就已收回部分先拆，等法院核准強制執行，會分段拆除，希望能在年底前執行。

經發局與水利局都表示，拆除地上物後不會打開箱涵，會水質改善後才開蓋。水利局說，正爭取竹溪第4期水環境計畫，內容包含鹽埕大排水汙染改善，規畫打造美麗水岸景觀。