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嘉市某社區大樓遭人5次潑漆潑糞 警局長：已逮嫌犯法辦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市世賢路某社區大樓去年底至上月，遭人5次潑漆潑糞，讓居民驚恐不安，上午議員王浩（右）質詢警局長沈炳信，轟治安不平靜。記者魯永明／翻攝
嘉義市世賢路某社區大樓去年底至上月，遭人5次潑漆潑糞，讓居民驚恐不安，上午議員王浩（右）質詢警局長沈炳信，轟治安不平靜。記者魯永明／翻攝

嘉義市世賢路某社區大樓去年底至上月，遭人5次潑漆潑糞，讓居民驚恐不安，日前市區又發生ＫＴＶ暴力事件，上午議員質詢轟治安不平靜，另警方補助民間裝設路口10隻監視器壞4支，別讓監視器成治安破口；警局長沈炳信說，潑漆潑糞案是男女情感糾紛，已逮捕嫌犯法辦，公部門設置監視器普及，妥善維護率高。

議員王浩說，世賢路某社區大樓去年12月遭人三度噴漆，上月又遭2度潑漆更潑糞，讓社區居民驚恐不安，潑漆潑糞雖針對特定對象，但在居民出入大門場所潑漆潑糞，涉對居民恐嚇。

另很多市民發生車禍、刑事案件，發現當地監視器不能用，常要拜託鄰近店家調閱畫面，在案件頻傳地區不勝其擾，2年前就傳出公費補助監視器近4成故障，裝設在公用路燈、電線桿上，近4隻故障，從現在來看，當時號稱獨步全台的「嘉聯專案」監視器制是過度時期產物。

王浩表示，不少監視器過了4年保固期，損壞不維修，形同虛設，但治安確有需要，保固期過後維修費用由民眾自付制度是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」過度性制度，應通盤檢討，公部門裝設維護才能有效提供監視器，他批新裝速度比不上壞掉的。

沈炳信說，潑漆潑糞案是男女情感糾紛，已逮捕嫌犯法辦；警方調查，黃姓女子報案遭前男友葉姓男子噴漆，涉恐嚇、家庭暴力，警方協助報案人申請保護令，通報婦幼系統，通知葉男到案法辦，葉男承諾不會再來找黃女麻煩。

沈炳信表示，「嘉聯專案」監視器制度補助民間裝設，簽切結書運作4年，要自付電費維修費，路口監錄治安系統由公部門裝設，妥善維護率逾9成以上。

嘉義市世賢路某社區大樓去年底至上月，遭人5次潑漆潑糞，讓居民驚恐不安，上午議員王浩（右）質詢警局長沈炳信，轟治安不平靜。記者魯永明／翻攝
嘉義市世賢路某社區大樓去年底至上月，遭人5次潑漆潑糞，讓居民驚恐不安，上午議員王浩（右）質詢警局長沈炳信，轟治安不平靜。記者魯永明／翻攝
嘉義市世賢路某社區大樓去年底至上月，遭人5次潑漆潑糞，讓居民驚恐不安，上午議員王浩（右）質詢警局長沈炳信，轟治安不平靜。記者魯永明／翻攝
嘉義市世賢路某社區大樓去年底至上月，遭人5次潑漆潑糞，讓居民驚恐不安，上午議員王浩（右）質詢警局長沈炳信，轟治安不平靜。記者魯永明／翻攝

嘉義 潑漆 潑糞 監視器

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