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台南金鑽鳳梨好處多 中醫師買300箱送親友

中央社／ 台南15日電

台南關廟金鑽鳳梨在日本東京食品展及新加坡食品展大放異彩，進軍國外市場，知名中醫師吳明珠也以行動力挺果農，向南瀛農產公司購買300箱分送親友，推薦鳳梨對健康益處。

吳明珠表示，鳯梨不僅味道甜美、營養豐富，在中醫角度看，更是具有多種保健功能食材，含有豐富維生素C、纖維素及多種酵素，對人體健康有多方面益處。

吳明珠說，鳯梨味甘性平，具有生津止渴、消食化滯功效，適量食用鳯梨，可以幫助消化，增進食慾，尤其適合脾胃虛弱、消化不良體質。

她表示，鳯梨具有清熱解暑作用，在炎熱夏季食用，有助於防止中暑和消暑降溫，而鳯梨中的酵素能促進蛋白質分解，幫助體內多餘水分排出，具有利尿消腫效果；另外，鳯梨中的菠蘿蛋白酶具抗炎和鎮痛作用，有助減輕炎症和疼痛，特別對關節炎患者有一定幫助。

吳明珠說，鳳梨雖有以上好處，但建議大家適量食用，注意不可過量，以免引起胃腸不適或其他副作用，並與蘋果、香蕉等其他水果搭配食用，獲取更全面營養，另外，對鳯梨過敏或有特定健康狀況者，應在專業醫師指導下食用。

吳明珠表示，希望將健康飲食理念分享給親友，也讓更多人了解鳯梨珍貴之處，融入日常飲食中，達到保健養生目的，同時也鼓勵更多人關注並支持台灣農產品，大家都能以實惠價格享受外銷等級高品質農產品。

健康飲食 台南 醫師 鳳梨

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