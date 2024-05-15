嘉市府未成立勞青處議員要求組織調整 黃敏惠：請中央正視

嘉義市府受限中央人事法規人口、土地、預算等條件，組織編制員額無法增加，上午2位議員質詢要求因應勞動青年人口增加，調整組織增設勞青處，將特幼科分科、工務處使用管理科歸併都發處，因應便民服務需求；市長黃敏惠說，組織編制員額無法增加是市府的痛，市府不欠計畫，欠中央支持，請中央正視，目前以跨局處合作服務市民。

議員張秀華說，全市26萬多人口，勞動及青年人口占20萬人，市府組織編制受限中央人事法規，只能有20個局處，無法與時俱進因應勞工青年人口服務需求，增設勞青處，勞青相關業務目前併入社會處，員額未增加，造成社會處科多人少事繁，7科合併辦公室，空間小不方便洽公服務。

她提議將交通處與觀光新聞處合併，或將行政處與智科處擇一合併，新成立勞青處，另因應少子化政策，幼教立法服務擴大功能需求，應將教育處特幼科分科，分別成立特教科、幼教科，以免人少業務繁重，2年換3位科長；另為方便市民申辦建管使用執照等業務，將工務處使用管理科併入都發處，讓使管科與建管科隸屬同一處。

議員林煒軒也針對組改質詢，要求市府增設勞青處，因應廣大勞工青年需求，妥適處理嘉基工會爭取調高待遇遊行訴求；人事處長楊景丞說，組織編制員額受限人口、土地、預決算數，議會同意市府調整增加要報行政院同意；社會處長李思賢說，會協助輔導嘉基工會處理勞資爭議。

黃敏惠說，市府受限人力、組織有限，同仁沒有抱怨，但市府的規模不能少，要維持擴大服務市民功能，受限人口、土地人事法規限制，無法增加組織員額，請中央正視，她任內增加都發處、社會處設勞青相關科，增加服務，組織編制員額增加需要與時俱進，希望立委協助解決。