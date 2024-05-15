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台南3主要水庫蓄水下跌 黃偉哲：水情出現警訊

中央社／ 台南15日電
台南市曾文、烏山頭及南化等主要水庫蓄水率持續下跌，圖為烏山頭水庫示意圖。記者謝進盛／攝影
台南市曾文、烏山頭及南化等主要水庫蓄水率持續下跌，圖為烏山頭水庫示意圖。記者謝進盛／攝影

台南市曾文、烏山頭及南化等主要水庫蓄水率持續下跌，台南市長黃偉哲今天表示，5月下旬至6月上旬將迎來今年首波梅雨，但水情已出現警訊，民眾應節水因應。

黃偉哲今天指出，春雨欠豐，台南主要水庫蓄水量不容樂觀，已出現水情警訊，希望梅雨及時解渴，民眾應珍惜水資源，提升再生水使用率，同時落實防汛熱點整備。

台南市政府新聞稿指出，中央氣象署預報，台灣本島可能於5月下旬至6月上旬迎來梅雨，雨量正常偏少、氣溫正常偏高，相關局處已做好防汛整備。

市府表示，曾文、南化聯通管最快5月20日試通水，未來曾文水庫南聯南化淨水場，送水高屏堰供水高雄，甲仙堰引水蓄存南化水庫，多餘水量北送烏山頭水庫，日調度量80萬公噸，將有效強化嘉義、台南、高雄供水穩定度。

水利署南區水資源分署今天最新水情顯示，截至上午11時，以灌溉為主的曾文水庫有效蓄水量1億5843萬公噸，蓄水率31.39%；烏山頭水庫有效蓄水量5206萬公噸，蓄水率66.34%；2座水庫連通蓄水總量2億1049萬公噸，蓄水率36.09%。

供應台南民生、工業用水的南化水庫，有效蓄水量2639萬公噸，蓄水率29.59%。

南化水庫 曾文水庫 烏山頭水庫 缺水 黃偉哲

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