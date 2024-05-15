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嘉市去年紅單逾11萬件 警方：不會為績效開罰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市去年交通罰單共11萬多件，有議員昨質詢說盼警方別以公庫收入為目標。記者魯永明／翻攝
嘉義市去年交通罰單共11萬多件，有議員昨質詢說盼警方別以公庫收入為目標。記者魯永明／翻攝

嘉義市警局統計去年交通罰單共11萬多件，其中540人申訴僅12件成功，有議員昨質詢說數字偏高嚇人，換算全市平均每2人就有1人收到紅單，並舉例有轎車因未和行人保持安全距離挨罰，打行政訴訟翻盤，要求警方要對當事人不利及有利部分一併注意。嘉市警局長沈炳信說，不會為了績效收入開罰，交通安全才是目的。

市警局交通隊解釋，去年各類交通違規11萬7407件，含停車逾期未繳費移請舉發1萬8044件，違規件數並非全是設籍嘉市民違規，例如中山路違規停車科技執法，約70%來自外縣市駕駛違規。

議員孫貫志質詢說，嘉市26萬多人口，扣除未滿18歲及停車未繳費者，約20萬人，去年交通違規罰單高達10萬件，平均每2人有1人收到紅單，但高強度執法及處罰未減少行人事故，罰單偏高累積民怨深。

孫貫志也說，有轎車駕駛開車穿越市區人行道，警方以未與行人保持3公尺距離開罰3600元，駕駛事後提告，高等行政法院重新委託測量結果，安全距離4公尺而撤銷處分，警方未依行政程序法就違規當事人有利及不利部分一併注意。

市警局交通隊業務組長陳明桐說，去年540件交通申訴案，有7件科技執法、5件一般執法申訴成功，僅1%，針對交通違規灰色地帶，會站在民眾立場通盤考量。

交通違規 科技執法 罰單 行人

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