台南柳科焚化爐傳復活 市府挨批無誠信

台南柳營科技園區去年傳出將設焚化爐，遭地方強力抗爭一度喊卡，近來傳出已4家廠商提案，居民質疑「死灰復燃」，昨200多人到市府新營民治中心拉布條抗議，議員、里長都痛批市府無誠信，柳科廢水、廢氣汙染柳營、東山區達20年，要求未獲附近8里居民同意前不能興建。

市府副秘書長殷世熙說，7月辦公聽會充分了地方心聲及訴求。

南市經發局說明，此案是配合中央政策要求各工業區應具有處理事業廢棄物的能量而推動，經核准採促參開發，由政府提供土地、設施，民間整體規畫及投資，包括焚化爐、汙水處理場、掩埋場「3合一」設施，投入金額粗估10億元，後續會依促參法定流程，未取得地方共識前不會貿然開發。

柳營區篤農、重溪里間的柳營科技園區2013年啟用，目前48家廠商營運中，園區事業廢棄物每天20多公噸都委外處理，自建焚化爐案去年5月底環境部通過環差分析，規畫每日最大處理量80公噸，運轉後也收受南市轄管工業區事業廢棄物。

不過去年消息傳出後地方幾乎一面倒反對，還組自救會，去年7月底柳營各里里長均頭綁抗議布條帶領與會鄉親高喊「抗議到底！」

近日地方傳聞焚化爐已有4家廠商提案，居民連日串連，昨約200人搭乘遊覽車或開車前往市府民治中心，拉起「反對興建焚化爐」、「先與居民溝通同意後再興建焚化爐」等布條。議員國民黨蔡育輝、民進黨李宗翰和多名里長批市府原承諾沒有得到附近8里居民同意之前不興建，不料聽說完成公告與決標作業，「根本就是陷廠商和里民於不義」。

市府副秘書長殷世熙出面接下陳情書，殷重申，已接獲市長黃偉哲電話指示「市府立場不變」，表示此案是促參案，過程也須辦公聽會及協調；眾人在表達立場後才逐漸離去。

經發局指出，此案受財政部促參案件列管，2月7日辦理政策公告，公告內容有敘明「相關規畫事項應取得地方居民共識」。