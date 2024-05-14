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入山賞美景宛如「失聯」 立委爭取1395萬改善網路…草嶺不再卡卡
雲林縣古坑鄉草嶺村近年重振觀光有成，遊客日益增加，但受限地形影響，通訊品質不佳，為避免遊客上山即「失聯」，國民黨立委張嘉郡向數位發展部爭取1395萬元經費，日前已建置微波通信系統．改善古坑山區通訊品質，讓遊客能即時上網分享美景，並提升治安與救災通訊。
草嶺村早年是雲林縣重要觀光景點，因九二一地震重創交通系統沈寂一時，近年雲林縣政府將其列為觀光推展重點，不僅打通交通要道，更打造竹創森療癒基地等景點，遊客日益增加，但因山區通訊品質不佳，民眾通信不便，也引發安全疑慮。
張嘉郡表示，草嶺是雲林縣海拔最高也最偏遠的地區，萬年峽谷、峭壁雄風、雲嶺之丘與五元兩角都是熱門景點，通訊需求大幅增加，但受到地形限制影響，通訊品質為人詬病。
張嘉郡向數發部爭取預算，強化古坑地區的電信網路建設，包括在斗六、草嶺、雲嶺之丘等地建置數位微波通信系統，以及在草嶺地區建置光纜設備，總計經費共1395萬1215元，日前已完成建置。
張嘉郡指出，建置微波通信系統，強化草嶺地區的通信韌性，讓當地鄉民與遊客都能享有高速穩定的通訊，更能即時上網分享當地美景資訊，帶動地方觀光，若在山區身體不適或發生事故，也不必擔心通訊不佳影響救災。
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