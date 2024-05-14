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水雉生態園區整地缺人力 易服社會勞動者適時彌補

中央社／ 台南14日電
台南市水雉生態教育園區為水雉重要棲地，在每年夏季繁殖季前需大量人力投入棲地整理工作，台南地檢署指派易服社會勞動人力協助。（水雉生態園區提供）中央社
台南市水雉生態教育園區為水雉重要棲地，在每年夏季繁殖季前需大量人力投入棲地整理工作，台南地檢署指派易服社會勞動人力協助。（水雉生態園區提供）中央社

台南水雉生態教育園區為水雉重要棲地，在每年夏季繁殖季前需大量人力移除水池中強勢物種，植入水雉喜愛的浮葉性植物，台南地檢署指派易服社會勞動折抵刑期者提供不少助力。

水雉生態教育園區主任李文珍今天告訴中央社記者，水雉生態教育園區屬於人工濕地，範圍廣大，約有15公頃，每年12月到隔年3月是園區進行棲地整理重要時間，這段期間水池裡強勢又不適合水雉利用的植物，如荷花、觀音蓮、白花水龍等急待移除，植入水雉喜愛的浮葉性水生植物。

李文珍表示，時序將進入炎夏，水雉繁殖季也到來，要趕在繁殖季前完善棲地營造，不論除草、移植都需要大量人力投入，園區從民國99年開始向台南地檢署申請社會勞動服務人力，13年來協助園區進行棲地整理，讓水雉能有穩定棲地進行繁殖，貢獻良多。

她說，在園區服勤的社勞人要能忍受寒冬與酷夏，在冬天低溫時除草，夏天氣溫動輒攝氏33、34度，則需要在水池中將福壽螺、泰國鱧等外來種移除，讓浮葉性水生植物成長茁壯，提供水雉多樣豐富巢材。

李文珍指出，園區日常事務繁雜，在園區服務的社勞人來自社會各領域，曾有木工專長社勞人協助製作木桌、木椅；還有擅長水電社勞人協助園區修繕水電設施，助園區維持穩定、優質公共空間。

她說，水雉是台南市鳥，官田區是主要棲息區域，水雉生態教育園區長期關注農田濕地生態系保育，經營園區需要投入大量人力，社勞人能適時彌補園區不足，協助讓社會大眾了解濕地生態價值。

人力 台南 水雉

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