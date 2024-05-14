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居民錯愕3樓高木麻黃突移植 南市府要求「美校舊址開發商」保留

中央社／ 台南14日電

台南市北區原美國學校舊址綠地1棵3樓高木麻黃日前遭開發商移植，引來周遭居民關切，市府已要求開發商停止移植，保留原地喬木，且召開說明會協調尋求共識。

台南市政府今天新聞稿指出，位於北區開元路、長榮路口的原美國學校舊址綠地，面積約3200坪，土地所有權人及管理單位是國有財產署，都市計畫分停車場用地（停N2）約2000坪，以及商業區（商特-2(1)）約1200坪。

市府民政局表示，商業區（商特-2(1)）由國有財產署公開標租50年地上物使用權給開發公司，但開發商日前動工清理地上物，未事先知會當地里長，1棵陪伴附近居民數10年、已成蔭有3樓高木麻黃日前遭移植。

民政局人員說，開發區土地原有10棵喬木，如今1棵遭移植，讓周遭居民錯愕惋惜。現已責成北區區公所正式函文開發商，要求停止移植，保留既有綠地喬木，且應考量居民休憩環境、人文歷史，妥善規劃公共空間，並召開地方說明會協調取得共識。

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