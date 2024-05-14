台南兒童藝術教育節啟動 「藝」起玩、賞、學、武、SHOW

國內唯一純為學生提供表演舞台南兒童藝術教育節，今年邁入第5年，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝今天下午開啟藝術之門，宣布活動開始。今年以「藝起玩、賞、學、武、SHOW」為主軸，推出一系列活動，期盼藉活動讓藝術融入生活、扎根校園。

台南兒童藝術教育節在南市府永華中心啟動，由紅瓦厝國小師生共同創作、融入五藝的開場舞蹈表演，揭開序幕。黃偉哲表示，家長都希望孩子能夠五育並重，台南有別於其他縣市兒童藝術節，以學生為主體，鼓勵師生發揮創意，由學生演出，同時邀請藝術家演出及指導，讓學生在學習、觀賞、表演過程獲得藝術養分。

黃偉哲說，將藝術教育帶入校園有兩層面，先是培養欣賞能力，接著是發掘藝術潛能，讓有天分、有興趣的孩子能盡情發揮，雖然南市的資源比北部缺乏，但邁入第5年的兒童藝術教育節已扎下深厚根基，並在全國競賽大放異彩，這樣的藝術教育政策值得繼續推動。

教育局長鄭新輝指出，今年兒藝節5大主軸包含「藝起玩」，有藝術創意市集、藝術體驗及闖關互動。「藝起賞」，有創意美術作品展及學生與國際藝術家跨域共創作品，推出「小黑琵圖文徵件」及「廣達游於藝」巡迴成果展，將持續吸引師生參與。

「藝起學」的親子夏令營，在暑假有9校開辦藝術營隊課程。「藝起武」由南市績優藝術團隊學校演出的主場秀，包含音樂、舞蹈及傳統藝術等社團的精彩表演，將在市立文化中心展演。「藝起SHOW」邀請全國學生創意戲劇比賽優異學校團隊演出《臺南四百‧幸福日記簿》音樂舞台劇、偶戲跨域展演，還特別安排藝術團隊街頭快閃秀，讓民眾欣賞孩子的創「藝」無限。

教育局指出，今年適逢「台南400，世界交陪」，「藝起賞」的創意美術作品展，也邀請3名國際藝術家與官田國小等6校師生，共同創作大型藝術作品，除作為學校的常設展作品，也會參與7月的「台南400全民教育」主題展出。