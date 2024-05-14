影／北港朝天宮媽祖赴美遶境 空服員協助搭乘豪經艙

「北港媽祖美國遶境文化藝術節巡禮」活動將於月14日至5月26日在美國展開，北港朝天宮董事長蔡咏鍀及團隊一行22人今天（14日）搭乘長榮航空BR-08班機前往舊金山，媽祖神像上機後，由空服員協助安置於座位上。蔡咏鍀表示，朝天宮媽祖一次遶境美國3個地方還是頭一遭，媽祖出巡是很好的國際交流，讓全世界都能看到台灣。

蔡咏鍀指出，北港朝天宮在媽祖文化歷史上扮演著重要的角色，日據時代就被稱為「台灣媽祖總本山」，這次因應台灣巡禮文化藝術節受邀至美國參與盛事出巡賜福，將到美國舊金山、休士頓及紐約遶境，受到各界的期待及歡迎，七月份也將到日本參加繞境。

蔡咏鍀說，北港媽祖分靈遍布五大洲，不論種族、性別、年紀、學歷。台灣信奉多元化，不少先人從大陸沿海來台，所以信奉媽祖的又特別多，後來信徒各自努力到各國奮鬥。媽祖一直以來都以慈悲善良的心疼愛大家，就像大家的媽媽一樣，一開始信徒都是華人，但後來慢慢延伸到很多國外人士都來參加朝天宮的慶典、繞境活動，他也遇過從美國芝加哥來台求子的。

至於媽祖的鑾轎，在長榮航空協助下，已經在1個月前就先送往美國，因為鑾轎沒有釘子，工作人員是全程錄影進行拆裝，當地的工作人員再看影片逐步組裝，蔡咏鍀也透露，其實長榮海運每年都會到北港朝天宮拜拜。

長榮航空公司表示，非常榮幸能夠協辦參與此次盛會，除擔任指定航空，也協助安排「北港媽祖」及「千里眼、順風耳將軍」相關禮遇事項，媽祖跟2名將軍是付費購買機票搭乘班機，媽祖搭乘豪華經濟艙，2名將軍則搭經濟艙。