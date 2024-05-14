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影／北港朝天宮媽祖赴美遶境 空服員協助搭乘豪經艙
「北港媽祖美國遶境文化藝術節巡禮」活動將於月14日至5月26日在美國展開，北港朝天宮董事長蔡咏鍀及團隊一行22人今天（14日）搭乘長榮航空BR-08班機前往舊金山，媽祖神像上機後，由空服員協助安置於座位上。蔡咏鍀表示，朝天宮媽祖一次遶境美國3個地方還是頭一遭，媽祖出巡是很好的國際交流，讓全世界都能看到台灣。
蔡咏鍀指出，北港朝天宮在媽祖文化歷史上扮演著重要的角色，日據時代就被稱為「台灣媽祖總本山」，這次因應台灣巡禮文化藝術節受邀至美國參與盛事出巡賜福，將到美國舊金山、休士頓及紐約遶境，受到各界的期待及歡迎，七月份也將到日本參加繞境。
蔡咏鍀說，北港媽祖分靈遍布五大洲，不論種族、性別、年紀、學歷。台灣信奉多元化，不少先人從大陸沿海來台，所以信奉媽祖的又特別多，後來信徒各自努力到各國奮鬥。媽祖一直以來都以慈悲善良的心疼愛大家，就像大家的媽媽一樣，一開始信徒都是華人，但後來慢慢延伸到很多國外人士都來參加朝天宮的慶典、繞境活動，他也遇過從美國芝加哥來台求子的。
至於媽祖的鑾轎，在長榮航空協助下，已經在1個月前就先送往美國，因為鑾轎沒有釘子，工作人員是全程錄影進行拆裝，當地的工作人員再看影片逐步組裝，蔡咏鍀也透露，其實長榮海運每年都會到北港朝天宮拜拜。
長榮航空公司表示，非常榮幸能夠協辦參與此次盛會，除擔任指定航空，也協助安排「北港媽祖」及「千里眼、順風耳將軍」相關禮遇事項，媽祖跟2名將軍是付費購買機票搭乘班機，媽祖搭乘豪華經濟艙，2名將軍則搭經濟艙。
長榮航空指出，「北港媽祖」的鑾轎及全新轎班服裝、結緣品，已提前空運至美國為遶境活動做準備，媽祖是台灣文化的一部分，很高興能與北港朝天宮及休士頓旅遊局共同將台灣文化推上國際舞台，讓更多人體驗台灣文化深刻的溫暖底蘊。
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