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大林慈濟發表行動護理APP 大幅節省作業時間

中央社／ 嘉義市14日電

嘉義大林慈濟醫院今天發表首款「行動護理APP」，為護理個人行動助理APP，可利用ChatGPT輔助護理紀錄，翻轉臨床護理工作效能，大幅節省作業時間，且不用擔心給錯藥。

大林慈濟醫院今天在嘉義診所舉辦「行動護理APP」發表，由大林慈濟醫院院長賴寧生、智慧醫療創新中心主任林庭光等醫護理人員共襄盛舉，工研院產科國際所副所長張慈映應邀出席。

林庭光致詞表示，這款APP是以護理為主的個人行動助理APP，功能整合行動病歷（病人清單）、醫囑確認、語音及ChatGPT輔助護理紀錄（事件紀錄）、工作清單、行動給藥等行動化功能，因應及解決目前醫療及護理資訊系統的限制。

林庭光指出，臨床主責護理人員運用這款手機App，隨時透過語音轉文字功能，立即記錄病人的事件，並以ChatGPT自動整理成護理紀錄，替代傳統手抄夾板，把原本寫滿提醒註記的個人工作板，改由數位化、自動化、視覺化、即時化的APP。

大林慈濟醫院副護理長林劉文斌說，這款APP可以隨時觀察病人生命徵象、檢驗報告、檢體。更重要的是還結合「行動給藥」，如在醫師查房時臨時下醫囑記錄，在病房內即時記錄。只要以手機打開這款APP，就可執行給藥，且就可當場給完並確認，不用擔心給錯藥，減輕工作負擔。

賴寧生說，大林慈濟醫院自行開發「行動護理APP」，以護理核心作業為主軸的護理行動個人助理APP，是智慧醫療創新中心與護理團隊共同努力完成，未來將持續不斷改進和完善行動護理系統，為患者提供更便捷、高效能的護理服務。

張慈映指出，這款APP非常貼近市場及實際運用，且利用最新的科技，包括人工智慧（AI）及聊天機器人ChatGPT，從中落實減輕護理人員工程流程及負擔，目前以護理人力短缺情況，若這款APP大力推廣，對醫療環境的改善，為一大助力。

ChatGPT 慈濟

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