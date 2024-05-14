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台南小學生疑遭霸凌校方遲未通報 市府：檢討改進

中央社／ 台南14日電

台南市某國小發生疑似霸凌事件，造成學生不願上學及轉學，但校方遲未通報，又向家長施壓；市府教育局表示，校方未按防制霸凌規定處理，將加強通報流程及改進。

台灣基進台南市議員李宗霖今天召開記者會指出，某國小學生遭霸凌，校方遲未通報，卻在案件被通報成案後，前往家長住處施壓，造成學生心生恐懼，不斷發抖哭泣。

李宗霖指出，這名學生在校長期受到同學霸凌，心生恐懼不願上學，家長找導師溝通及通報霸凌時，校方卻以「孩子只是在玩、很忙」等藉口推辭成案，甚至直接拒絕與家長見面，直到學生轉學，校方仍未通報霸凌。

李宗霖表示，他揭露此事後，校方立刻前往家長住處，並在門口喊著「事情沒那麼嚴重吧、我們也很忙，可以不要啟動霸凌調查程序嗎」；教育工作者未保護弱勢學生，竟還侵門踏戶施壓。

台南市教育局發布新聞稿指出，校方當時以電話和家長聯繫未果，再由行政人員及導師家訪，但在家訪過程中產生誤解，將會檢討改進。全案已依家長陳情及校園霸凌防制準則規定，完成衝突事件校安及社政通報，同時啟動疑似霸凌事件調查程序。

台南 教育局 霸凌

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