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停業民營興中市場面臨拆除 張啟楷受理承租戶陳情搶救保留

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市文化路商圈停業的民營興中市場即將拆除，有承租戶向立委張啟楷陳情，要求依文資法保留老市場，日前張啟楷特助會同地主財團法人博愛仁愛之家、文化部文資局、市府文化局會勘搶救。圖／張啟楷服務處提供
嘉義市文化路商圈停業的民營興中市場即將拆除，有承租戶向立委張啟楷陳情，要求依文資法保留老市場，日前張啟楷特助會同地主財團法人博愛仁愛之家、文化部文資局、市府文化局會勘搶救。圖／張啟楷服務處提供

嘉義市文化路商圈停業的民營興中市場即將拆除，有承租戶向立委張啟楷陳情，要求依文資法保留具文史共同記憶的老市場，日前張啟楷特助會同地主財團法人博愛仁愛之家、文化部文資局、市府文化局會勘搶救，文化局將在收到文資申請後召開文資審議會；地主說，不同意文資保存，依法辦理，委託廠商申請拆除執照。

張啟楷特助陳麗雯說，陳情人蓋屋長期居住，因為承租官司敗訴確定，希望立委協助依文資法保存嘉義人共同記憶老市場，地方文史工作人士也希望保留，停業市場及老戲院國寶戲院具文化歷史，已請陳情人申請文資保存，要求文資局、文化局重視陳情人及文史工作者意見，審慎妥適處理。

文化局說，過去沒有文史團體人士依文資法申請保留老市場老戲院，收到申請書會依法召開文資審議會，由合議制委員就市場工法、文史價值審核決定；博愛仁愛之家說，董事會不同意依文資法列歷史建築保存，與承租戶打官司去年勝訴確定，要求承租戶搬遷，還有1、2戶未搬遷。

興中市場經營逾半世紀停業，市場有市區僅存荒廢木造老戲院國寶戲院，博愛仁愛之家去年貼公告7月1日拆除，拖延至今，上月再貼公告築圍籬指拆屋前置作業，有承租戶不搬遷；博愛之家申請市場拆除執照，國寶戲院不拆；市府都發處說，執照未審核通過，不准拆。

地方人士說，日治時期嘉義政要期待打造舊城西門外的土地，成為「沙卡里巴」（人聲鼎沸之處）。戰後初期，這個地方改名興中市場設戲院，期待延續二通中正路興盛暢旺消費娛樂活動；老市場老戲院拆除，基地呈袋形地被住家商店圍住，出入不易，若結合文化商圈、修繕的歷史建築文化郵局整體規畫，可提升觀光品質，創造繁榮發展。

嘉義市文化路商圈停業的民營興中市場即將拆除，有承租戶向立委張啟楷陳情，要求依文資法保留老市場，日前張啟楷特助會同地主財團法人博愛仁愛之家、文化部文資局、市府文化局會勘搶救。圖／張啟楷服務處提供
嘉義市文化路商圈停業的民營興中市場即將拆除，有承租戶向立委張啟楷陳情，要求依文資法保留老市場，日前張啟楷特助會同地主財團法人博愛仁愛之家、文化部文資局、市府文化局會勘搶救。圖／張啟楷服務處提供

文化局 文資法 歷史建築

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