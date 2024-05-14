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柳科焚化爐傳死灰復燃 逾200人拉布條抗議藍綠議員力挺

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南柳科焚化爐傳死灰復燃， 逾200名柳營鄉親今前往新營民治中心拉布條抗議，約半小時後逐漸離去。記者謝進盛／攝影
台南柳科焚化爐傳死灰復燃， 逾200名柳營鄉親今前往新營民治中心拉布條抗議，約半小時後逐漸離去。記者謝進盛／攝影

台南柳營科技園區去年傳出將設置焚化爐遭地方強力抗爭一度喊卡，近來傳出死灰復燃，逾200名鄉親今早前往新營民治中心拉布條抗議，藍綠議員蔡育輝、李宗翰都到場力挺，在市府表達「立場不變」，群眾約半小時離去，事件暫時平和落幕。

柳營區篤農、重溪里間的柳營科技園區2013年啟用，目前有48家廠商營運中，園區事業廢棄物每天近20多公噸，長期都委外處理。為解決事業廢棄物處理難題，決定自建焚化爐，去年5月底經環保署通過環差分析，日最大處理量80公噸，為達運轉規模，且收受南市轄管工業區事業廢棄物，預估3年後完成運轉，將委外營運。

當時消息傳出地方譁然，幾乎一面倒反對，還組自救會去年7月底在篤農小腳腿活動中心，柳營區各里里長均頭綁抗議布條帶領與會鄉親高喊「抗議到底！」當時國民黨市議員蔡育輝、民進黨市議員李宗翰、王宣貿、沈家鳳都到場力挺居民，抗爭暫時落幕。

近日地方傳出設置焚化爐傳出死灰復燃，已有4家廠商提案，居民認為事件不單純，日來串連重申反對到底立場。

「抗議啦！抗議啦！」國民黨市議員蔡育輝今上午10點帶領附近居民約200人，分別搭乘遊覽車、開車前往台南市政府民治中心，民眾拉起分「反對興建焚化爐」、「先與居民溝通同意後再興建焚化爐」等布條、標語，新營警分局調派逾20名警力戒護。

市議員蔡育輝、李宗翰及多名里長痛批經發局毀約無誠信，柳科廢水、廢氣汙染柳營、東山區達20年，原先曾承諾沒有得到附近8里居民同意之前，不興建焚化爐和汙水處理廠，詎料經發局竟完成公告與決標作業，根本就是廠商和里民於不義，要求經發局廢標，停止焚化爐、汙水廠的興建計畫。

市府副秘書長殷世熙出面接下群眾陳情書，殷重申，已接獲市長黃偉哲電話指示，市府立場不變，表示此案是促參案，過程也須辦公聽會及協調，蔡育輝等人重申，市府要承諾沒有得到附近8里居民同意之前，不興建焚化爐和汙水處理廠，眾人在表達立場後，上午約10點半逐漸離去。

台南柳科焚化爐傳死灰復燃， 逾200名柳營鄉親今前往新營民治中心拉布條抗議。記者謝進盛／攝影
台南柳科焚化爐傳死灰復燃， 逾200名柳營鄉親今前往新營民治中心拉布條抗議。記者謝進盛／攝影
台南柳科焚化爐傳死灰復燃， 逾200名柳營鄉親今前往新營民治中心拉布條抗議。記者謝進盛／攝影
台南柳科焚化爐傳死灰復燃， 逾200名柳營鄉親今前往新營民治中心拉布條抗議。記者謝進盛／攝影
台南柳科焚化爐傳死灰復燃，市議員蔡育輝（中）帶領 逾200名柳營鄉親今前往新營民治中心拉布條抗議。記者謝進盛／攝影
台南柳科焚化爐傳死灰復燃，市議員蔡育輝（中）帶領 逾200名柳營鄉親今前往新營民治中心拉布條抗議。記者謝進盛／攝影
民進黨市議員李宗翰也到場力挺鄉親。記者謝進盛／攝影
民進黨市議員李宗翰也到場力挺鄉親。記者謝進盛／攝影
台南柳科焚化爐傳死灰復燃， 逾200名柳營鄉親今前往新營民治中心拉布條抗議。記者謝進盛／攝影
台南柳科焚化爐傳死灰復燃， 逾200名柳營鄉親今前往新營民治中心拉布條抗議。記者謝進盛／攝影

廢棄物 焚化爐 議員

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