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感念殉職飛官 麻豆飛將軍廟修復安座
祭祀60多年前因公殉職飛官詹興民的台南麻豆北河宮（飛將軍廟），日前投入百餘萬元整修完成，昨舉行安座大典，空軍出身的退輔會主委馮世寬、空軍司令劉任遠都前來參拜；馮世寬捻香祭拜神情肅穆，受訪說「沒有軍人就沒有國防」，籲請外界能多支持國軍。
北河宮因建物老舊漏水，琉璃瓦破損、牆壁日趨斑駁，前立委陳榮盛等熱心人士籌措共捐助約140萬元整修，目前居住桃園龜山的詹興中胞弟82歲詹興民也出席安座，他也出身軍旅，自陸軍中校退役後轉任軍訓教官、在東吳大學當上校軍訓教官退伍，不定期南下祭拜詹興民，他說「一輩子以哥哥英勇表現為榮」。
馮世寬1月29日就曾偕空軍官校校長胡中緯等人前去祭拜，昨二度前往，馮指出，軍人所受訓練不只要對國家忠誠，更要愛護百姓，詹興民當年英勇殉職，讓國人一輩子感念，也懇請各界能多支持國軍。
詹興民是空軍官校42期畢業，1963年9月4日執行飛航訓練機件故障，原可跳傘求生，詹將飛機轉向麻豆區北方偏僻農田，最後人、機墜毀，未造成任何更多傷亡，保住附近村民生命財產。北河宮主委張錦春說，已故父親張天福與地方仕紳感念詹興民捨生取義，1971年在飛機失事地點建宮名為北河宮，供奉詹興民、土地公等神明迄今。
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