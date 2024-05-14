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卸任倒數 蔡英文訪嘉縣拜廟贈匾

聯合報／ 記者黃于凡李宗祐／嘉義報導
蔡英文總統（前排中）昨到嘉義縣布袋鎮嘉應廟參拜，揭匾「敦仁郅善」。記者黃于凡／攝影
蔡英文總統（前排中）昨到嘉義縣布袋鎮嘉應廟參拜，揭匾「敦仁郅善」。記者黃于凡／攝影

蔡英文總統卸任倒數1周，昨到嘉義縣參拜並贈匾給布袋嘉應廟、鹿草下潭雲龍宮，致謝說每次鹿草鄉得票率都最高，「畢業前一定要來嘉義」，地方準備布袋蘿蔔乾、鹿草福壽麵等特產回贈；蔡英文也說，很高興8年總統任內，幫助嘉縣有好的發展，嘉縣將成「農工科技大縣」。

蔡英文的行程縣長翁章梁、立委蔡易餘、立委陳冠廷幾乎每場都陪同，先到布袋嘉應廟參拜，揭幕贈匾「敦仁郅善」，現場推出整車蘿蔔展示，蔡易餘挑醃製8年的菜脯，表示送給剛好執政8年的小英總統；蔡英文再到鹿草下潭雲龍宮參拜，贈送匾額「德厚仁昭」，地方則回贈鹿草特產福壽麵。

另，蔡英文也參訪中埔鄉隆興多功能長照園區，與長輩互動，遇到有人在對街高喊「蔡總統還沒有拍到！」她親切地走到馬路旁讓民眾拍照，國安人員繃緊神經。

蔡英文感性說，再過幾天就要畢業了，畢業前一定要來嘉義，2008年起擔任民進黨主席、選上總統，16年來獲得嘉義人支持和疼惜，每次鹿草鄉得票率都最高，特別贈匾感謝大家支持；她也說，很高興8年總統任內幫助嘉義縣有好的發展，除了產業園區、台積電設備廠商投資，也成立重要的無人機國家隊，嘉義將成為農工科技大縣。

嘉義 蔡易餘 蔡英文

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