好康加碼 雲林交通月票 再推399跨縣吃到飽

雲林縣政府去年底推出199元全縣跑透透的TPASS公共運輸定期票，深受歡迎，昨宣布加碼結合嘉義、彰化共7個台鐵火車站推出399元TPASS，同時結合一卡通，儲值方便還可抽獎，預計24日上路。縣府表示，將使搭火車往返嘉義或彰化民眾每月原須約3千元通車費，1卡在手可省2千多元。

縣長張麗善說，經調查鄰近縣市搭台鐵到雲林通勤人數約4100人，決定率先再推399優惠方案，除享有縣內路線及運具服務，再增加彰化台鐵員林、永靖、社頭、田中、二水，及嘉義大林、民雄等共7站。

縣府、嘉義監理所、各客運代表公布新的元TPASS方案，張麗善指出，雲林積極與台中、彰化、南投、嘉義、台南洽談延伸月票計畫，但涉及補助款龐大及系統整合問題，未能推出跨區月票，其實先前推出的199方案也可搭乘公共運輸到台中、南投等地。

縣府交通工務局長汪令堯說，去年12月推出199元全縣公共運輸月票是各縣市最低，約半年使用人數逾10萬6700人次；嘉義監理所長黃萬益、各客運公司代表也肯定雲林TPASS帶動了公共運輸量發展，連許多通車學生也都轉購TPASS。

縣府表示，399方案民眾可到縣府、公所、高鐵雲林站、台鐵斗六等站、嘉義客運北港站、日統客運站共27個售票點購買。