嘉市私幼搶破頭 報7校都沒上

正值幼兒園招生季，嘉義市有議員接獲家長反映，報名市區7個私立幼兒園都沒上，「私幼搶破頭，比中獎還難」，然而公幼限制條件多，雙薪家庭無後援，沒辦法配合園方時間，希望強化公幼課後照護等服務。對此，市府教育處長郭添財表示，各公幼都已有辦理延長課後照顧服務、寒暑假加托服務。

教育處解釋，112學年度開始，只要有1名幼兒需要服務，幼兒園就可以開辦課後照顧班，經費不足的部分由市府補助支應。

議員王浩質詢說，有名家長說報了嘉市7個私立幼兒園都沒上，被推薦改念公幼，但家長認為公幼限制很多，雙薪家庭沒有後援，沒辦法在下午4、5點下班時，更需要幼兒園協助課後留園，而私幼都有課後留園，另，過去嘉市率先調降公幼幼幼班師生比至1比6，達到全國第1，但113學年度起恐將被鄰近縣市「超車」。

郭添財答詢說，嘉市公立幼園近來逐年增設幼幼班，逐年調降大、中、小班師生比為1比12外，112學年度並提出優於中央幼幼班師生比政策，將幼幼班師生比從1比8調降至1比6，另，每年都補助公幼更新教學設施設備，今年也將甄選正式教師，以提供更多教學能量。