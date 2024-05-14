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原台南農校日式宿舍群 動工修復

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南永康區原台南農校日式宿舍群目前保留4棟建築，將斥資1.5億元修復。記者萬于甄／攝影
台南永康區原台南農校日式宿舍群目前保留4棟建築，將斥資1.5億元修復。記者萬于甄／攝影

台南有小京都之稱，新化大目降園區、南區水交社的日式宿舍群已成觀光亮點，永康區原台南農校日式宿舍群共保留4棟，15年前就登錄為歷史建築，但缺經費維修，荒廢擱置，流浪狗聚集、樹爬藤也覆蓋殘破牆面，與周邊景觀格格不入，市府終於昨動工修復，預計3年後完工；議員建議，要與隔壁興建中社宅做搭配。市府表示，會整體規畫。

市長黃偉哲說，台南目前有許多宿舍群正整修，包括北區的原日軍步兵第2聯隊官舍群（現321藝術群聚）、總爺糖廠宿舍群、八田與一故居宿舍群等，都盼重現歷史建築風采。文化局副局長林韋旭說，日式宿舍當年隨著官等有不同的空間，原台南農校日式宿舍保留當年雙併的格局，相較新化郡役所警察、街役場職員的日式宿舍大，但還比不上水交社園區日式將級軍官的獨棟宿舍。

文化局指出，南農日式宿舍群緊鄰永康區要道中山南路，北側則是興建中的正強安居社會住宅，在南大附中前身台南州立台南農業學校1939年創校之初陸續興建，反映日治時期台灣官舍建築的經典形制及風格。

中央核定修復總計畫經費1億5298萬元，黃偉哲等人動土。文化局指出，工程範圍為保留的4棟雙併日式宿舍，屋瓦因長年風吹日曬雨淋、木造梁柱受白蟻蛀蝕，顯得較殘破，但主結構還算完整，未來擬做新的文化觀光體驗景點。

市議員朱正軒說，南農日式宿舍群緊鄰正強安居社會住宅，社宅低樓層未來將規畫做公共空間，建議相關單位規畫日式宿舍群未來活用計畫，應朝向與社宅做整體系統性搭配，且永康過去常被認為是文化沙漠，此次活化不妨導入相關文化商機。

文化局表示，全區整體景觀由國家住宅及都市更新中心設計施作，結合社宅興建、歷史建築修復再利用，以及周邊景觀的營造與改善。

台南 宿舍 歷史建築

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