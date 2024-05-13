快訊

台中警紀案件連環爆 局長自請處分、涉案警等21人懲處調職

唐吉訶德扭蛋「藏籤」惹議！TENGA大方喊：全部消費者都送最大賞

新北三重祖孫3屍命案「徒手掐死」有疑點 張姓女婿羈押禁見

雲林縣議會開議也有「乖乖」 議長：祝福好意別多想

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
西螺福興宮秘書，代表董事長楊文鐘致贈「太平媽祖乖乖」，期讓議會祥和順利。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮秘書，代表董事長楊文鐘致贈「太平媽祖乖乖」，期讓議會祥和順利。記者蔡維斌／攝影

雲林縣議會定期會今天開議，會前舉辦一場很特別的「開議儀式」，送給每位議員一箱乖乖，議長黃凱說明時強調，所送的這種乖乖，有特別的含意，絕非要每位議員都乖乖，質詢不要過激，尤其這款乖乖是由西螺福興宮太平媽祖，以西螺優質濁水米和知名醬油所製造的文創零嘴，吃了可保平安，一切順利祥和，議會送乖乖的用意在此，純是祝福好意，請大家別多想。

雲林縣議會定期會今天開議，議場外運來大批乖乖，格外引人注目，開議前由議場舉行一場獨特「開場式」，議會各黨團代表不分藍綠也出席這場「乖乖開幕式」，由於議會開議送乖乖，引來很多人包括媒體都猜測聯想，「是不是要議員在議會期間，都要乖乖不要吵架？」。

黃凱致詞時精妙解答，他說，送乖乖並不是要大家都「乖乖」，議員為民喉舌，力辯真相才是職責所在，豈會要議員緘口不語，這款由西螺福興宮研製獨創的乖乖，有別於一般乖乖，不僅獨具配方，還是媽祖加持過的平安食品。

黃凱說，福興宮所推出的乖乖，是用西螺濁水米加上聞名海內外的西螺醬油，以獨特工法所研製而成，風味獨特，尤其是「太平媽」所賜，更別具「四方太平、風調雨順」之意，所以吃了不僅保平安，還有議事平順之意，議會開議前送這款媽祖乖乖，期待議會不分藍綠黨團都能一片祥和，這是很有意義的事，說不定外縣市議會也可比照開議都先辦一場「乖乖開幕式」，相信太平媽祖也會樂見和保佑。

雲林縣議會今天開議前，舉辦一場「乖乖開幕式」，這款媽祖乖乖，深賦含意，議員在議事桌上，擺上一包媽祖乖乖，期能議事平順，一切平安。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議會今天開議前，舉辦一場「乖乖開幕式」，這款媽祖乖乖，深賦含意，議員在議事桌上，擺上一包媽祖乖乖，期能議事平順，一切平安。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮以西螺在地優質濁水米和醬油研製出媽祖乖乖，風味獨特，成為年輕人喜愛的文創零嘴。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮以西螺在地優質濁水米和醬油研製出媽祖乖乖，風味獨特，成為年輕人喜愛的文創零嘴。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議會今天開議前，舉辦一場「乖乖開幕式」，這款媽祖乖乖，深賦含意，議員在議事桌上，擺上一包媽祖乖乖，期能議事平順，一切平安。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議會今天開議前，舉辦一場「乖乖開幕式」，這款媽祖乖乖，深賦含意，議員在議事桌上，擺上一包媽祖乖乖，期能議事平順，一切平安。記者蔡維斌／攝影

媽祖 議員 雲林

延伸閱讀

全球城市首例 雲林草嶺竹創園區獲「世界竹地標」認證

最多省兩千交通費！全國最「俗」雲林交通月票加碼 再推399跨縣吃到飽

宣導遵守交通規則 張麗善與師生有約守護生命安全

雲林六房媽祖5月18日搬新家 預估至少10萬人隨香

相關新聞

影／蔡英文視察長照中心 民眾對街喊「還沒有拍到」她下車互動

蔡英文總統今天下午在嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、聖馬爾定醫院院長陳美惠及中華聖母福利基金會執行長黎世宏等人陪同下參觀位於...

雲林縣議會開議也有「乖乖」 議長：祝福好意別多想

雲林縣議會定期會今天開議，會前舉辦一場很特別的「開議儀式」，送給每位議員一箱乖乖，議長黃凱說明時強調，所送的這種乖乖，有...

獲選「台灣第一香」千歲爺代言人 旗牌官：過程不可思議

有「台灣第一香」美稱的台南西港慶安宮香科醮典（西港香），相關作業蓄勢待發，其中，千歲爺民間代言人「旗牌官」頭銜，日前由西...

「畢業」前訪宮廟 蔡英文：感謝嘉義人16年支持

520卸任還有一周，蔡英文總統今到嘉義縣走訪廟宇，贈匾給布袋嘉應廟、鹿草下潭雲龍宮，心情輕鬆愉快，感謝嘉義鄉親支持和疼惜...

台南推最強「脫單路線」 從月老廟到婚紗館都包辦

知名文學家葉石濤曾說，「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚的地方」，其中，戀愛、結婚更是人生重要的階段，南市觀旅局...

嘉義市美術館申請展徵件出爐 5組優秀展覽計畫入選

嘉義市立美術館為推動視覺藝術創作之發展，自開館以來已有20組展覽計畫獲選並排定於二樓特展廳展出。嘉美館「2024申請展徵件」經歷為期二個月的公開徵件…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。