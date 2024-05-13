雲林縣議會開議也有「乖乖」 議長：祝福好意別多想
雲林縣議會定期會今天開議，會前舉辦一場很特別的「開議儀式」，送給每位議員一箱乖乖，議長黃凱說明時強調，所送的這種乖乖，有特別的含意，絕非要每位議員都乖乖，質詢不要過激，尤其這款乖乖是由西螺福興宮太平媽祖，以西螺優質濁水米和知名醬油所製造的文創零嘴，吃了可保平安，一切順利祥和，議會送乖乖的用意在此，純是祝福好意，請大家別多想。
雲林縣議會定期會今天開議，議場外運來大批乖乖，格外引人注目，開議前由議場舉行一場獨特「開場式」，議會各黨團代表不分藍綠也出席這場「乖乖開幕式」，由於議會開議送乖乖，引來很多人包括媒體都猜測聯想，「是不是要議員在議會期間，都要乖乖不要吵架？」。
黃凱致詞時精妙解答，他說，送乖乖並不是要大家都「乖乖」，議員為民喉舌，力辯真相才是職責所在，豈會要議員緘口不語，這款由西螺福興宮研製獨創的乖乖，有別於一般乖乖，不僅獨具配方，還是媽祖加持過的平安食品。
黃凱說，福興宮所推出的乖乖，是用西螺濁水米加上聞名海內外的西螺醬油，以獨特工法所研製而成，風味獨特，尤其是「太平媽」所賜，更別具「四方太平、風調雨順」之意，所以吃了不僅保平安，還有議事平順之意，議會開議前送這款媽祖乖乖，期待議會不分藍綠黨團都能一片祥和，這是很有意義的事，說不定外縣市議會也可比照開議都先辦一場「乖乖開幕式」，相信太平媽祖也會樂見和保佑。
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