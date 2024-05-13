獲選「台灣第一香」千歲爺代言人 旗牌官：過程不可思議

有「台灣第一香」美稱的台南西港慶安宮香科醮典（西港香），相關作業蓄勢待發，其中，千歲爺民間代言人「旗牌官」頭銜，日前由西港區駿程實業老闆游成鑒擔任，游首度參與就雀屏中選，直言過程很奧妙，也盼讓在地香科再現風華。

今年慶安宮甲辰年香科醮典，將於18日請王起展開，19日千歲爺南巡，23日請媽祖，24至26日香科遶境，27日舉行燒王船，相關作業準備陸續就緒。其中，旗牌官將於18日上任。

而慶安宮日前辦理甲辰年香科旗牌官杯選，游成鑒經3輪及PK賽勝出，游成鑒今天說，參與杯選旗牌官純屬偶然，日前在一場餐會中與慶安宮總幹事方一峰同桌，方邀請他參與報名，他則再邀好友黃惠雄一起參加。

結果前2輪自己僅獲1聖杯，黃惠雄7聖杯，另有1人8聖杯，原認為出現機會不大，結果第3輪自己連獲8聖杯，再經2位PK賽，最後他以2聖杯勝出，戲劇化過程眾人直呼不可思議。

游成鑒說，獲杯選出旗牌官，隔天與家人到慶安宮感謝千歲爺賞識。甲辰年香科旗牌官的護衛隊伍有烏竹林廣慈宮金獅陣等百餘人，另聘請黃惠雄擔任師爺、王學毅擔任秘書等職務。香科期間，擇期回家豎旗祭祖，香科醮典結束後，將中軍令奉回鎮宅，保平安及事業興旺。

方一峰說，西港慶安宮香科醮典，也是台南香科年最後壓軸香科，慶安宮香科已240年，全依古禮進行，被稱為「台灣第一香」，千歲爺遶境隊伍將走過西港、佳里、七股、安南、安定等5行政區、96個村莊。歡迎信眾踴躍共襄盛舉，一起感受台灣第一香科魅力。