影／蔡英文視察長照中心 民眾對街喊「還沒有拍到」她下車互動

蔡英文總統今天下午在嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、聖馬爾定醫院院長陳美惠及中華聖母福利基金會執行長黎世宏等人陪同下參觀位於中埔鄉隆興多功能長照服務園區，並與長輩互動。要離開時突然有民眾拿著手機在對街高喊「蔡總統還沒有拍到！」，她親切地走到馬路旁讓民眾拍照，國安人員繃緊神經。

隆興多功能長照服務園區是嘉義縣首間結合「失智症團體家屋」、「日間照顧中心」與「幾點了咖啡館PLUS」等服務的創新長照場域。社工師林靜慧特地製作「歡英您」歡迎板，日照中心長輩也在社工師帶領下敲擊樂器歡迎蔡英文。

黎世宏說，日間照護是未來社福照護中的重要一環，蔡總統推動一學區一日照、長照2.0，在她卸任前來嘉義縣參觀長期照護點，園區的特色在於和社區共榮共存沒有距離，蔡總統參觀後很滿意。