「畢業」前訪宮廟 蔡英文：感謝嘉義人16年支持

520卸任還有一周，蔡英文總統今到嘉義縣走訪廟宇，贈匾給布袋嘉應廟、鹿草下潭雲龍宮，心情輕鬆愉快，感謝嘉義鄉親支持和疼惜，地方準備布袋蘿蔔乾、鹿草福壽麵等特產回贈，立委蔡易餘代表送上醃製8年老菜脯，呼應蔡英文執政8年，以時間創造愈來愈多價值。

蔡英文先到布袋嘉應廟參拜，為贈匾「敦仁郅善」揭匾，縣長翁章梁、蔡易餘、立委陳冠廷、鎮長蔡瑋傑、嘉義縣漁會總幹事林佳瑩、廟宇主委蔡尚信等人陪同參拜。地方推出一整車蘿蔔展示，蔡易餘特別挑選醃製8年的菜脯，送給剛好執政8年的小英總統。

蔡易餘說，全台約有9成菜脯都產自布袋鎮，找很久才找到剛好8年的菜脯，特別要送給執政8年的小英總統。只要給予足夠的時間，老菜脯放愈久就會愈香、愈有價值，就像小英總統執政8年來，只要繼續給她時間，她在未來的日子裡，一定會給大家愈來愈多價值。

隨後蔡英文到鹿草下潭雲龍宮參拜，贈送匾額「德厚仁昭」，翁章梁、蔡易餘、陳冠廷、立委蔡惠員、鄉長嚴珮瑜、廟方主委郭豐銘等人陪同參拜，地方回贈鹿草特產福壽麵。蔡英文致詞感謝嘉義人16年來一路支持，畢業前一定要來嘉義，贈匾表達感謝。

蔡英文說，再過幾天就要畢業了，畢業前一定要來嘉義，2008年起擔任民進黨主席、選上總統，16年來獲得嘉義人支持和疼惜，每次鹿草鄉得票率都最高，特別贈匾感謝大家支持。過去8年面臨許多挑戰及困難，在神明保佑下，人民和政府一起打拚，才能關關難過關關過。