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台南男猝逝家屬無力辦後事 市府：媒合民間資源協助

中央社／ 台南13日電

台南62歲張姓男子患有多項慢性病，日前在家中猝逝，家屬無力支付喪葬費向里長求助；市府社會局今天表示，曾多次與家屬討論照顧計畫仍造成遺憾，已媒合民間資源協助。

台南市政府社會局透過新聞稿指出，張男於3月中旬因身體不適住院治療，3月底返家後，社會局社工前往訪視了解生活情況，當時生活均可自理，亦能自行使用交通工具外出；家屬曾表達有經濟壓力，社會局協助申請低收及中低收入戶，但經審核動產、不動產及收入等，皆超過現行標準甚多。

社會局表示，社工考量主要照顧者因工作因素時常不在家，評估後曾多次主動與家屬討論張男後續照顧計畫，並協助聯繫養護中心，提供身障鑑定及居家服務等資訊，但受限於家屬意願及無法積極配合就醫，張男未能取得身障證明，影響長照補助資格。

社會局指出，社會局獲報個案在家中猝逝後，立即派員前往案家關懷訪視，並協助媒合社會資源予以協助。

社會局表示，民眾若確實因經濟因素無力負擔照顧費用，社會局將協助媒合民間資源提供協助，可至各社福中心求助，若有長照服務需求可撥打1966專線。

台南 身障 長照

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