全球城市首例 雲林草嶺竹創園區獲「世界竹地標」認證

由世界竹組織頒布認證台灣雲林縣政府開發的草嶺竹創藝術園區，為世界竹地標(World Bamboo Landmark)，這也是全世界第一個以城市名義獲得認證為竹地標城市的首例，今天雲林縣文觀處召開記者會宣布這項好消息並開香檳以竹料理慶祝，強調這對921之後重振草嶺觀光發展帶來極大助益，同時透過世界竹組織認可，讓雲林被世界看見。

文觀處長陳璧君指出，由世界竹組織在台灣舉辦的第12屆世界竹論壇，上月底閉幕後，組織會員特地安排參訪雲林草嶺石壁森林療癒基地，看見雲林竹團隊的用心，不僅用竹筍入菜、竹編布置、竹葉青調酒、竹器皿琳瑯滿目，對竹子運用淋漓盡致極表肯定。

對於雲林修復921震毀道路，透過疏伐管理516公頃孟宗竹林，打造石壁竹創森園區，創造「竹療癒場域」建立台灣竹構學苑作為「竹創基地」培育竹構人才，也至為感動，除頒發世界竹地標認證，也透過網頁介紹雲林縣政府在竹產業上的努力，為台灣做了最佳國際宣傳。