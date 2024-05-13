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月薪最高41K YouBike嘉義設點釋70職缺

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「微笑單車」5場巡迴單一徵才活動，釋出70個工作機會，月薪最高41K、不限學經歷。圖／嘉義就業中心提供
「微笑單車」5場巡迴單一徵才活動，釋出70個工作機會，月薪最高41K、不限學經歷。圖／嘉義就業中心提供

YouBike將在嘉義縣太保市、朴子市、民雄鄉、水上鄉及中埔鄉5個鄉鎮市設置站點，預計今年7月開始試營運，微笑單車公司也透過嘉義就業中心辦理巡迴徵才，將釋出70個工作機會，月薪最高41K、不限學經歷。

YouBike年底將完成設置130站共900輛自行車，站點以大眾運輸、學校、機關為主，未來將可與鄰近的嘉義市、台南市進行跨區使用，方便民眾跨區通勤觀光休閒及上下學或上下班便利性，免負擔跨區使用費。

嘉義就業中心表示，微笑單車公司共招募維調專員、安柱專員、客服專員等正職與計時人員，維調早／晚班月薪30K起、夜班36K起，計時人員190元起，安柱月薪30K起，客服月薪28K起、計時人員185元起，無論是退休族、打工族或兼職族、有接送小孩，或配合家庭調整工作時間的需求，民眾可上「台灣就業通網站-徵才專區」了解更多資訊。

為便利民眾享受就業服務並協助「微笑單車」徵才，嘉義就業中心將於5月辦理巡迴徵才，分別於5／15嘉義、朴子就業中心、5／17水上鄉水頭村活動中心、5／21民雄鄉公所、5／22嘉義就業中心，共計5場巡迴單一徵才活動，釋出70個工作機會，月薪最高41K、不限學經歷。

「微笑單車」5場巡迴單一徵才活動DM。圖／嘉義就業中心提供
「微笑單車」5場巡迴單一徵才活動DM。圖／嘉義就業中心提供
YouBike 扺嘉，嘉義縣市巡迴招募活動。 圖／嘉義就業中心提供
YouBike 扺嘉，嘉義縣市巡迴招募活動。 圖／嘉義就業中心提供

單車 嘉義 徵才 月薪 薪水

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