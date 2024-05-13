南市教師會質疑「喬校長」 教局：遴選公平請勿臆測

台南市教育局正辦理校長遴選，教師會今指校長遴選委員會委員能確實反映出教師意見的教師代表少之又少，並忽略具有專業的家長團體與市級教師會，每年遴選作業完成也從不開檢討會，也使許多問題被掩蓋。質疑「為了推動雙語內定校長」、以及有些中小型校長想連任，卻不得不「調任」，反對「喬位置」。

教育局表示，校長遴選委員依法組成 ，公正獨立行使職權，遴選作業公平公正。校長依意願及評估出缺學校特色自行選填志願，若有出缺學校未被納入志願屬正常，不能隨便臆測。若工會有掌握沒開會卻有紀錄的學校，請具體提供資料供查處，勿依個別教師臆測而質疑學校行政程序。

台南市教師會指今年度中小學校長遴選委員中，能確實反映教師意見的代表少之又少，甚至幾近於零，不僅被外界質疑有過半數委員能由教育局主導，且忽略具有全市綜整經驗、具政策參與專業的家長團體與市級教師會，直接遴聘相較經驗度低的個人擔任家長代表、教師代表。加上遴選後也不開檢討會，受限於制度與人為因素，許多問題正被掩蓋

教師會指某小型國中，長年有「被併校」的傳言，但是近年教學表現亮眼，由於校長將退休，校長第1階段遴選卻無人填選，有違近幾年小校校長搶翻天的現象。經了解，與該校可能發展成為雙語學校有關。教師會表示，大家期盼有以校為本的校長，但最後卻是「以教育局為本」，豈不諷刺？

教師會也批，有會員投訴，指某校還未召開校務發展會議，但會議紀錄已寫好，踐踏校內民主機制，請教育局務必盡快查明、究責，並呼籲遴選委員務必在委員會召開前確實了解校務運作真實面貌，方能遴選出適合的校長。

教師會說，往年校長遴選，常有多人以同一所學校為第1志願，競爭激烈，但今年只有1所國小有此情形，甚至傳出有中小型校長想連任，卻因為部分大校沒人填，不得不「調任」。教師會表示，已作好校長遴選結果預測，若最後結果真如現在志願序所呈現，足證校長遴選委員會功能已失，希望遴選委員們能真正為學校遴選出適合的校長，而非只是橡皮圖章。