嘉義市美術館申請展徵件出爐 5組優秀展覽計畫入選

嘉義市立美術館為推動視覺藝術創作之發展，自開館以來已有20組展覽計畫獲選並排定於二樓特展廳展出。嘉美館「2024申請展徵件」經歷為期二個月的公開徵件，共計54組展覽計畫完成投件，本年度的審查委員團隊，由國立高雄師範大學藝術學院跨領域藝術研究所副教授兼任所長蔡佩桂、臺南應用科技大學美術系專任助理教授鄭勝華及獨立策展人陳寬育共同組成，遴選出5組提案。

在《時光之境 – 裘安·蒲梅爾 王紫芸創作聯展》中，參展二位藝術家裘安‧蒲梅爾 ( Joan POMERO ) 與王紫芸分別來自法國與臺灣，將展場規劃成一時間劇場，展現各自擅長的不同手法，使用線捲、肖像、物件等方式，構成一複數的作品語言，期待兩人能激發出不同的對話，與觀眾產生共鳴。

以影像敘述歷史為主軸的展覽《義方》建立在在相片、文件、檔案與紀錄片等具有田調手法的研究方法上，藝術家洪鈞元試圖勾勒林義方（1926-2018）的生命歷史與時代的關係，以及與嘉義之間的歷史變革。期待該展能帶來民眾對歷史的重新想像，並且提出不同的感性史觀。

莊馨怡、古睖久古展覽計畫《區間遺跡》，重新思考遺跡意義的展覽計畫，試圖指出遺跡的「區間狀態」，以及遺跡作為過渡空間的臨時歸屬感。同時，也觀測這些區間的、尚未劃分的歸屬感，是如何默默地影響空間中的主體。本展覽將座落於臺東成功至都歷之間的三間廢棄教堂，以及羅東廢棄家屋作為基地，展開一系列測繪創作行動計畫，此計畫對於當代物質文化與主體存在的交互關係，有著多層次的反思與深刻之凝視。

陳泓易策展《傾聽樹木的聲音—菅野麻依子、楊奕軒雙個展》，根基於之前長期的環境行動研究，也回應嘉義的歷史性林業，聚焦以樹木為主題，以楊奕軒細膩描繪之由樹木構成的山景，包圍起菅野麻依子亦桌亦河的木作雕塑，多重地詮釋樹木所給予我們的可見與不可見世界。

陳肇彤的《空間投影學》展覽計畫，以四組作品呈現生活周遭種種關於錯位、縫隙、視角差異等細微的感知樣態；或者說，某種專注於誤差的詩學。提取日常場景和既有的生活印象為創作「素材」，並以熟悉的空間與物件為觀看「媒介」，經由對前述兩者的再製及重組，試圖揉捏、褶疊人們線性的思考路徑。展覽像是在提議：只有透過迂迴反覆的觀察，才有機會看到更多的細部與另種輪廓。

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