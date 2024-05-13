「比中獎還難」…嘉市家長嘆報7間私幼都沒上 議員：公幼應當家長後盾

有嘉義市家長向議員反映，向嘉義市轄7個私立幼兒園都沒上，「私幼搶破頭，比中獎還難」，而公幼限制條件多，雙薪家庭無後援沒辦法配合；議員希望市府公幼要做家長後盾。教育處長郭添財表示，嘉義市各公幼均有辦理延長課後照顧服務、寒暑假加托服務。

議員王浩表示，過去嘉義市率先調降公幼幼幼班師生比至1比6，達到全國第一，但自113學年度起恐將被鄰近縣市「超車」，失去全國第一的寶座。

「私幼搶破頭，比中獎還難」王浩表示，有名家長說他報了嘉義市7個私立幼兒園都沒上，，議員推薦改念公幼，品質不錯建議家長可以送去，但家長認為公幼限制很多，雙薪家庭沒有後援沒辦法配合；經他了解，家長所說的沒有後援，是指雙薪家庭沒有辦法在下午4、5點下班時，就更需要幼兒園協助課後留園，私幼有課後留園，所以私幼才會搶破頭。

教育處長郭添財表示，為提升公共化教保服務品質，嘉義市在評估各公立幼兒園幼生數及園舍空間等因素，除配合中央政策逐年調降大、中、小班師生比為1比12外，112學年度並提出優於中央幼幼班師生比政策，將幼幼班師生比從1比8調降至1比6，讓幼兒接受更好的照顧及提供完整的教育服務。

郭添財表示，為讓更多幼兒獲得優質公共化教保服務的機會，嘉義市近幾年已逐年增設幼幼班，提供平價優質教保服務讓幼兒受到更好的照顧。另外，為減輕家長育兒負擔，嘉義市各公幼均有辦理延長課後照顧服務、寒暑假加托服務，且自112學年度開始只要有1名幼兒需要服務，幼兒園就可以開辦照顧班，所需經費不足的部份均由市府補助支應。