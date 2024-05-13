宣導遵守交通規則 張麗善與師生有約守護生命安全
雲林縣長張麗善今天（13日）率領校長、師生宣誓「遵守交通規則，騎腳踏車、搭乘機車戴安全帽，不要無照駕駛」約定，守護自己與他人生命安全。
雲林縣政府教育處今天在虎尾國小舉行「雲林有品、交通好行」記者會，張麗善、雲林縣國中小校長、師生等人一起宣誓「遵守交通規則，騎腳踏車、搭乘機車戴安全帽，不要無照駕駛」約定。
張麗善表示，根據靖娟兒童安全文教基金會調查，全國學童對於道路安全憂心比例超過5成，各級政府都必須正視；縣府透過道路工程技術，如設置庇護島、安全島及優化路口標誌與標線等設施，保障學童，讓大家都能快快樂樂出門、平平安安回家。
張麗善指出，無照駕駛、未戴安全帽、沒有繫好安全帶，都是車禍中加劇傷亡原因，提醒各校務必加強輔導及宣導，讓學生將交通安全意識深化生活中，保護自己也保護他人。
縣府會積極與公共電視等單位配合，全力宣導各項交通安全規則，讓孩子學習正確保護自己知識，保護自己與他人安全。
公共電視副總經理謝玒玲說，公共電視製播優質節目內容，過去2年與教育部合作製播16部影片，協助地方縣市政府宣傳交通安全，同時透過有趣又豐富故事情節，與造型可愛的主角增加小朋友記憶，一起重視交通安全。
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