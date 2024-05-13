快訊

中職／明星賽攻進大巨蛋！蔡其昌揭2大亮點 啦啦隊也多1隊

逛101專櫃買名表被要求「配貨500萬」 胡瓜：我再也不會去

新北三重祖孫3屍命案 張姓女婿涉殺人罪遭聲押禁見

宣導遵守交通規則 張麗善與師生有約守護生命安全

中央社／ 雲林縣13日電
雲林縣長張麗善今天率領校長、師生宣誓「遵守交通規則，騎腳踏車、搭乘機車戴安全帽，不要無照駕駛」約定，守護自己與他人生命安全。圖／聯合報系資料照片 蔡維斌
雲林縣長張麗善今天率領校長、師生宣誓「遵守交通規則，騎腳踏車、搭乘機車戴安全帽，不要無照駕駛」約定，守護自己與他人生命安全。圖／聯合報系資料照片 蔡維斌

雲林縣長張麗善今天（13日）率領校長、師生宣誓「遵守交通規則，騎腳踏車、搭乘機車戴安全帽，不要無照駕駛」約定，守護自己與他人生命安全。

雲林縣政府教育處今天在虎尾國小舉行「雲林有品、交通好行」記者會，張麗善、雲林縣國中小校長、師生等人一起宣誓「遵守交通規則，騎腳踏車、搭乘機車戴安全帽，不要無照駕駛」約定。

張麗善表示，根據靖娟兒童安全文教基金會調查，全國學童對於道路安全憂心比例超過5成，各級政府都必須正視；縣府透過道路工程技術，如設置庇護島、安全島及優化路口標誌與標線等設施，保障學童，讓大家都能快快樂樂出門、平平安安回家。

張麗善指出，無照駕駛、未戴安全帽、沒有繫好安全帶，都是車禍中加劇傷亡原因，提醒各校務必加強輔導及宣導，讓學生將交通安全意識深化生活中，保護自己也保護他人。

縣府會積極與公共電視等單位配合，全力宣導各項交通安全規則，讓孩子學習正確保護自己知識，保護自己與他人安全。

公共電視副總經理謝玒玲說，公共電視製播優質節目內容，過去2年與教育部合作製播16部影片，協助地方縣市政府宣傳交通安全，同時透過有趣又豐富故事情節，與造型可愛的主角增加小朋友記憶，一起重視交通安全。

安全帽 張麗善 雲林

延伸閱讀

雲林市長不參加總統就職典禮 張麗善說明原因並予祝福

立法院長韓國瑜拍板！國慶煙火將首度辦在雲林 在地人：要發了

備戰2026選新北市長？張麗善謝外界關心：重心放在這

雲林開放式轉廢為能屢遭民怨 縣府德國取經將打造全密閉式廠區

相關新聞

斥4.27億元！南市學甲6號道路今動工 拚明年底完工

台南市政府新闢學甲區都市計畫外環6號道路，今天辦理動土儀式，總經費4.27億元，最快明年底竣工，可望快速串連學甲、將軍、...

「比中獎還難」…嘉市家長嘆報7間私幼都沒上 議員：公幼應當家長後盾

有嘉義市家長向議員反映，向嘉義市轄7個私立幼兒園都沒上，「私幼搶破頭，比中獎還難」，而公幼限制條件多，雙薪家庭無後援沒辦...

宣導遵守交通規則 張麗善與師生有約守護生命安全

雲林縣長張麗善今天率領校長、師生宣誓「遵守交通規則，騎腳踏車、搭乘機車戴安全帽，不要無照駕駛」約定，守護自己與他人生命安...

感念祭祀61年前殉職飛官詹興民 台南麻豆飛將軍廟今安座

台南麻豆北河宮（飛將軍廟）日前投入百餘萬元整修完成今上午舉行安座大典，空軍出身的退輔會主委馮世寬、空軍司令劉任遠率領將官...

停擺10多年今啟動修復 台南農校日式宿舍群獲中央補助1.5億

歷經10多年總算動工！台南永康原台南農校日式宿舍群歷史建築，目前共保留4棟8戶，自2013年加強保護鋼棚架結構後，宿舍群...

鳳凰花與嘉縣表藝中心相爭艷 民眾拍照打卡留念

嘉義縣表演藝術中心甫獲德國設計獎照明設計類首獎，園區的鳳凰樹開花了，一團火紅的花與閩式磚紅色的建築相爭艷，吸引許多民眾、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。