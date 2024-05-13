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感念祭祀61年前殉職飛官詹興民 台南麻豆飛將軍廟今安座

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆北河宮（飛將軍廟）今上午舉行安座大典。圖為61年前因公殉職的飛官詹興民神像。記者謝進盛／攝影
台南麻豆北河宮（飛將軍廟）今上午舉行安座大典。圖為61年前因公殉職的飛官詹興民神像。記者謝進盛／攝影

台南麻豆北河宮（飛將軍廟）日前投入百餘萬元整修完成今上午舉行安座大典，空軍出身的退輔會主委馮世寬、空軍司令劉任遠率領將官南下祭拜61年前因公殉職的飛官空軍中尉詹興民，馮世寬捻香祭拜神情肅穆，受訪時強調「沒有軍人就沒有國防」，籲請外界能多支持國軍。

據查，詹興民是空軍官校42期畢業，民國52年9月4日奉令駕駛F100A戰機執行飛航訓練，途經麻豆上空時，因機件故障本可跳傘求生，詹興民以職責及維護數萬鄉民生命財產安全，將飛機轉向麻豆區北方偏僻農田，最後人、機墜毀，在今北河宮廟址壯烈成仁，未損及1人1畜，保住附近村民生命財產。

北河宮主委張錦春說，北河宮是已故的父親張天福與地方仕紳感念詹興民捨生取義，民國60年在飛機失事地點建宮名為北河宮，供奉詹興民及土地公等神明迄今。

北河宮因建物老舊及漏水，琉璃瓦破損及牆壁日趨斑駁，前立委陳榮盛等熱心人士籌措共捐助約140萬元完成整修完成，今上午辦理隆重安座儀式，退輔會主委馮世寬、空軍司令劉任遠率領將官南下祭拜。

82歲目前居住桃園龜山的詹興中是詹興民的弟弟，他也是出身軍旅，陸軍中校退役後轉任軍訓教官，後在東吳大學上校軍訓教官退伍，不定期南下祭拜詹興民，他表示，一輩子以哥哥英勇表現為榮。

馮世寬今年1月29日就曾偕空軍官校校長胡中緯、南市府民政局長姜淋煌等前往祭拜，今二度前往，感懷詹興民當年捨生取義的精神，馮指出，軍人所受訓練不只要對國家忠誠，更要愛護百姓，詹興民當年英勇殉職，讓國人一輩子感念，也懇請各界能多支持國軍。

北河宮主委張錦春說，北河宮是已故的父親張天福與地方仕紳感念詹興民捨生取義，1971年在飛機失事地點建宮名為北河宮。記者謝進盛／攝影
北河宮主委張錦春說，北河宮是已故的父親張天福與地方仕紳感念詹興民捨生取義，1971年在飛機失事地點建宮名為北河宮。記者謝進盛／攝影
82歲目前居住桃園龜山的詹興中是詹興民的弟弟，今也與會祭拜哥哥。記者謝進盛／攝影
82歲目前居住桃園龜山的詹興中是詹興民的弟弟，今也與會祭拜哥哥。記者謝進盛／攝影
台南麻豆北河宮飛將軍廟供奉61年前因公殉職的飛官空軍中尉詹興民。記者謝進盛／攝影
台南麻豆北河宮飛將軍廟供奉61年前因公殉職的飛官空軍中尉詹興民。記者謝進盛／攝影
61年前英勇殉職的空軍飛官詹興民上尉。圖 ／台南市榮民服務處提供
61年前英勇殉職的空軍飛官詹興民上尉。圖 ／台南市榮民服務處提供
台南麻豆北河宮（飛將軍廟）今上午舉行安座大典，空軍出身的退輔會主委馮世寬（前排右一）、空軍司令劉任遠（前排左）率領將官南下祭拜61年前因公殉職的飛官空軍中尉詹興民，記者謝進盛／攝影
台南麻豆北河宮（飛將軍廟）今上午舉行安座大典，空軍出身的退輔會主委馮世寬（前排右一）、空軍司令劉任遠（前排左）率領將官南下祭拜61年前因公殉職的飛官空軍中尉詹興民，記者謝進盛／攝影

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