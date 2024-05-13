停擺10多年今啟動修復 台南農校日式宿舍群獲中央補助1.5億

歷經10多年總算動工！台南永康原台南農校日式宿舍群歷史建築，目前共保留4棟8戶，自2013年加強保護鋼棚架結構後，宿舍群修復工程卻停擺迄今，導致建築外牆已殘破不堪，直到今年總算獲中央核定補助，斥資1.5億經費，今舉辦動土敲錘典禮，工期約3年，未來可望成為永康新的文化觀光體驗景點。

南農日式宿舍群位於永康區中心，緊鄰永康區要道中山南路，北側則是興建中的正強安居社會住宅，而南農日式宿舍群不僅反映日治時期台灣官舍建築的經典形制及風格，更是見證當時台灣校園建築的變遷歷程，對地方來說，頗具歷史文化意義。

台南市長黃偉哲表示，台南目前有許多宿舍群正在整修，包括北區的原日軍步兵第二聯隊官舍群（現321藝術群聚）、總爺糖廠宿舍群及八田與一故居宿舍群等，都是具有歷史意義的建築；南農日式宿舍群修復工程規模及經費都相當龐大，工期也長達3年，期盼工程能如期如質完工，重現歷史建築風采。

文資處說明，原台南農校日式宿舍群是台南州立台南農業學校（今南大附中）1939年創校之初陸續興建，修復工程範圍為目前保留的4棟雙併日式宿舍，建築主結構還算完整，修復工期約3年，預計2027年竣工，該工程獲中央核定總計畫經費1億5298萬元、補助8413.9萬，補助比例約55%。