斥4.27億元！南市學甲6號道路今動工 拚明年底完工

台南市政府新闢學甲區都市計畫外環6號道路，今天（13日）辦理動土儀式，總經費4.27億元，最快明年底竣工，可望快速串連學甲、將軍、北門區生活圈，打造更完善學甲外環道路網。

該外環道路從市道174線學甲中山路與寶發路口為起點，延伸至台19線中正路與中華路口，長度約1835公尺，路寬為25公尺。此外，為優化區域排水及農業灌溉需求，還採用灌溉與排水共構，銜接法源滯洪池，提升區域防洪。

今天的動土儀式邀請市長黃偉哲、國土署長吳欣修、立委陳亭妃、市府工務局長陳世仁、學甲區長張明寶及多名議員等人與會。不少鄉親開心地說，這條路開闢後，學甲對外交通將更四通八達，對地方未來發展更具關鍵。

黃偉哲表示，「6號-25m 」道路開闢為學甲都市計畫外環道路最後一哩路，市府成功爭取中央補助3.37億元，再加上地方自籌配合款0.9億元，總工程經費共4.27億元，最快在今年底前可完工，學甲對外交通改善將全數到位。