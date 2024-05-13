台南學甲羊稠厝抽水、蓄洪效能提升 加速低地洩洪

台南市府執行學甲區易淹水地區治理，羊稠厝滯洪池應急改善工程已於3月啟用，近日展開汛期整備，透過提高抽水站量能及擴充滯洪池蓄洪量，加速低地洩洪，將可有效改善鄰近社區水患。

市長黃偉哲上午前往視察整備作業表示，因應氣候變遷挑戰日漸嚴峻，治水與防洪都須超前部署，市府團隊也早已展開汛期整備作業，學甲羊稠厝抽水站改善後，不但能增加排水效率，同時也擴充滯洪池蓄洪量，將可有效改善學甲三慶里頂洲、紅茄萣、新芳等沿海社區易淹水狀況。

黃偉哲強調，市府將持續強化雨水下水道建設、排水整治及抽水設備改善，使大學甲區域不再為淹水所苦。

台南市政府水利局提供資料指出，羊稠厝排水長約2公里，流域面積約270公頃，鄰近聚落地勢低窪，市府主要透過護岸整建疏洪，並搭配設置滯洪池與抽水站來加速低地洩洪，改善易淹水特性。

水利局指出，學甲區羊稠厝滯洪池應急改善工程完成後，促使抽水量能增加及蓄洪量提升，並藉由活化羊稠厝抽水站預留空間，增設應急抽水井、調壓井及出流箱涵，最多可配置6組移動式抽水機進駐，最大排洪量達每秒3噸，因應極端降雨事件變化，降低聚落淹水風險。