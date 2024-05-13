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鳳凰花與嘉縣表藝中心相爭艷 民眾拍照打卡留念

中央社／ 嘉義縣13日電
近幾年嘉義縣表演藝術中心的鳳凰花開時，網紅就會例行性來拍照，很多民眾也與鮮紅的鳳凰花合影，留下最美一刻。中央社
近幾年嘉義縣表演藝術中心的鳳凰花開時，網紅就會例行性來拍照，很多民眾也與鮮紅的鳳凰花合影，留下最美一刻。中央社

嘉義縣表演藝術中心甫獲德國設計獎照明設計類首獎，園區的鳳凰樹開花了，一團火紅的花與閩式磚紅色的建築相爭艷，吸引許多民眾、網紅在鳳凰花前照相，留下最美一刻。

嘉義縣表演藝術中心主任王泊清今天告訴中央社記者，近日園區吸引很多人都是為了欣賞鳳凰花而來，園區數株高大鳳凰樹開滿了火紅艷麗的花。

王泊清說，最近幾年園區鳳凰花開時，網紅就會例行性來拍照，很多民眾也與鮮紅的鳳凰花合影，留下最美一刻。表藝中心閩南式磚紅色建築風格與鳳凰花鮮紅，互相襯托、對映成趣。

何姓民眾說，表藝中心一年四季都很漂亮，常騎腳踏車來此閒逛，手機中滿園區美景照。園區種植鳳凰樹、阿勃勒、羅望子、洋紫荊、艷紫荊，還有大片荷花池。花季到時百花齊放，紅的、黃的、紫的美不勝收。

王泊清說，表藝中心戶外園區燈光設計，今年榮獲2024德國設計獎（GERMAN DESIGN AWARD ）照明設計類首獎，白天、晚上一樣美。

王泊清強調，懂得欣賞的人，總能找到事物的美好。表藝中心場地除了提供優質展演活動外，更是民眾可以休憩的好地方，園區正值花季期間，有興趣民眾快來賞花兼看表演。

對喜歡鳳凰花的朋友，王泊清也推薦另一個景點仁義潭，大霸下方有著一整排高大鳳凰樹，其中二、三株目前也開得很漂亮。

嘉義 網紅

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