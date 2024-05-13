湖美夜市停車難 嘉市新闢停車場

嘉義市湖美夜市每周三、五、六營業吸引大批人潮，周邊停車問題浮現，夜市附設停車場不敷使用， 汽機車停到人行道造成住戶困擾，也出現民營臨時停車場每次收費100元遭嫌貴，民眾盼望解決停車困擾。市府表示，附近的「廣停3停車場」預計第4季可委外營運。

湖美夜市管委會主委吳承勳說，周邊私人停車場非管委會管理範疇，但能夠提供更多停車空間，管委會樂見其成。

「湖美商展嘉義夜市」設在湖美八路、湖美七路、健康二路及健康三路街墎內，可設200攤位，2月正式開幕，營業日期間人潮絡繹不絕，管委會向市府申請舊址作為停車場，可停上百輛汽車，每次收費80元，但仍無法因應來客潮，有人看到商機，在夜市周邊空地闢停車場，計次收費汽車每次100元、機車視情況收30元。

市議員鄭光宏說，停車問題要民眾、業者、市府3方面共同努力，民眾如果願意多走幾步路不會都沒有停車位，夜市業者要尋求周邊是否有其他空間可開闢停車場，市府在周邊開闢停車場的進度也要加快。

市府交通處表示，湖子內地區規畫12處停車場，有9場已營運，3場整地中，當中接近湖美夜市的廣停3停車場，待整地完成，即可辦理停車場標租，另，會擇合宜道路規畫路邊汽車停車格，陸續完工開放停放。