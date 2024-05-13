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回響／電動車有車無電？南市府：不會發生

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
交通部力拚2030全台市區公車全面電動化，但近年客運業者屢面臨充電樁、充電站用地難求隱憂，台南市政府交通局及台電台南區營業處均表示，只要業者提出相關需求，一定會審視協助解決。圖／業者提供
交通部力拚2030全台市區公車全面電動化，但近年客運業者屢面臨充電樁、充電站用地難求隱憂，台南市政府交通局及台電台南區營業處均表示，只要業者提出相關需求，一定會審視協助解決。圖／業者提供

聯合報昨報導中央力拚2030年全台市區公車全面電動化，卻浮現有車無電或充電「塞車」隱憂聯合報昨報導中央力拚2030年全台市區公車全面電動化，卻浮現有車無電或充電「塞車」隱憂。對此，台南市政府指出，目前充電尚可應付，不會讓購入卻因充電問題無法上路的情形發生；台電台南區處表示，將協助業者申請充電場址到送電等流程。

全台1月掛牌客運電動巴士逾1800輛，南市目前95輛，預計下半年再添18輛，電巴普及率約23%，明年可望達30%。市府指出，台南4間經營市區公車路線的客運公司，包括新營客運現有10支電動車充電樁、府城客運則有22支等，未來5年內電動巴士充電樁數量，也將呈現倍數成長。

不少客運業者提及面臨充電樁、充電站用地難求，會出現有車無電或充電「塞車」隱憂，南市交通局表示，電動車汰換不可能一次完全到位，同步未雨綢繆每年滾動式檢討因應，不會讓業者電動車都已經購入、卻因充電問題無法上路情形發生。

也有客運業者擔心充電場址難申請而不足、另有業者盼有更穩定的電源供應，台電台南區處指出，所接觸相關個案還未有類似情形，會協助業者申請充電場址到送電等流程，由於2050淨零碳排目標，電動公車全面上路也扮演關鍵角色，維持電力穩定供應，台電責無旁貸。

台南 台電 電動

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