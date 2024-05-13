18日六房媽過爐 隨香恐破10萬人

國家重要民俗「六房媽過爐」是國內最大規模「媽祖搬家」活動，新舊爐主交接即為過爐，今年由斗南股烏瓦磘值年，本周六上午6點引燃起馬炮後，將自虎尾溪過溪股埔仔廍，起駕遶境過爐至斗南股的新紅壇，路線長達62公里。中華民國六房媽會預估，至少湧入10萬人全程隨香。

六房媽會表示，今年過爐大典18日於虎尾鎮過溪股起駕後，沿途路線包括中溪路、平和橋，再銜接至斗南鎮小東里大同路、大德工商旁防汛道路至新光陸橋，並以崙仔進興宮作為斗南股遶境起點。

今年遶境過爐路線創近年規模最盛大紀錄，六房媽會預計，將有90組陣頭參與，屆時隊伍一路排開，陣仗可能將綿延5公里，且去年是首次疫情後恢復往例舉辦，隨香人潮大爆發突破10萬，今年不排除壯觀場面再現。

六房媽會說，目前已於過爐路線共120處轉彎點路面畫設箭頭，紅色為陣頭行經路線、黃色為媽祖鑾轎路線，導引相關隊伍往正確方向前行。雲縣警察局預計今開會研議安全維護、沿線交通疏導管制等並公布。

六房媽過爐是信眾高度自主參與的活動，每年均有上千名志工協助壇務、煮食，更是斗南、土庫、五間厝、大北勢及過溪5股34庄一年一度總動員的民俗盛會。1名信徒說，去年隨香路程約10小時，今年恐不例外。