新聞分析／友善生態環境 建構宜居台南

台南許多行道樹可見因種錯樹或棲地不友善，例如樹穴太小出現的亂象，最常見的是整排行道樹凸起的樹根，讓走路不安全，而許多樹木經數十年成長，樹穴已不敷需求卻未加大，都是對生態環境的不友善，在大力掃除行人地獄的政策下，路樹也不能忽視，才落實建構宜居社會。

台南是文化古都，有百年的台南公園，更有500多座公園綠地，許多道路也種了特色樹種，讓道路因樹而增添丰采，雖市府規定樹穴面積要2平方公尺以上，且不少行道樹的棲地都在改善中，仍隨處可見「大人硬穿小衣」的狀況，不但樹穴擠滿凸起亂竄的樹根，連人行道都因磚塊被隆起而變形，成了不友善的行人空間，不過，即使樹穴加大了，2平方公尺也可能不夠大，還需要因地制宜，適時調整改善。

高鐵台南站周遭部分道路行道樹已多層樓高，現有樹穴無法滿足粗壯的樹幹，有路段出現人行道不平狀況，今年燈會期間，從停車處徒步到燈區間，可見行人走過時，大手牽小手，就怕跌倒。市府在燈會後，欣喜有超過1700萬人次看燈會，以及有結合科技的完善應變措施，讓交通不壅塞，但人行步道因行道樹根隆起，造成的不友善空間，反而被忽略。

已故台南文學作家葉石濤說「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，市長從賴清德到黃偉哲，也一直掛在嘴上，要打造台南成為吸引人的宜居社會，但適合過活的好地方，除了文化力、科技力、教育力等，還要有以人為本的友善空間，林蔭大道加上平坦步道是人們所期盼的。