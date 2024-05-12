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【即時短評】營造友善環境看魄力 平坦的人行道民之期盼
台南市許多行道樹仍可見因重錯樹或棲地不友善，如樹穴太小出現的亂象，最常見的是整排行道樹凸起的樹根，讓整個人行道高低不平，走路都不安全，而樹木經數十年成長，樹穴已不敷需求，但卻未加大，都是對生態環境的不友善。想改善就看魄力，建構吸引人的移居社會不能只有口說而應有行動。
台南是文化古都，有百年的台南公園，更有500多座公園綠地，許多道路也種了特色樹種，讓道路因樹而增添風采，位在舊城區的進學國小，西側及南側是槭樹，東側則是光臘樹，已成社區特色，但近幾年多棵槭樹因感染褐根病相繼被移除，部分樹也岌岌可危，有了危機，居民擔心美麗回憶會消失。
雖然市府已規定樹穴面積要2平方公尺以上，且不少行道樹的棲地都在改善中，但仍隨處可見「大人硬穿小衣」的狀況，不但樹穴擠滿凸起亂竄的樹根，連人行道都因磚塊被隆起而變形，成了不友善的行人空間。不過，即使樹穴加大了，2平方公尺也可能不夠大，還需要因地制宜，適時調整改善。
高鐵台南站周遭部分道路行道樹已多樓高，粗壯的樹幹也已無法滿足現有樹穴，有路段出現人行道不平狀況，今年燈會期間，從停車處徒步到燈區間，可見行人走經時，大手牽小手，就怕跌倒。市府在燈會後，欣喜有超過1700萬人次看燈會，以及有結合科技的完善應變措施，讓交通不壅塞，但人行步道因行道樹根隆起，造成的不友善空間，反而被忽略。
已故文學家葉石濤說「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，前市長賴清德到現任市長黃偉哲都一直掛在嘴上，要打造台南成為吸引人的移居社會，但適合過活的好地方，除了文化力、科技力、教育力等，還要有以人為本的友善空間，林蔭大道加上平坦步道是人們所期盼的。
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