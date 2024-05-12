北港朝天宮首辦公益畫展 6身心障礙畫家生命力作感動人心

小光點畫廊是身心障礙藝術線上畫廊，也多次在中部地區舉辦實體畫展，此次首度在發跡點雲林縣策展，且地點選在信徒眾多的北港朝天宮，創辦人李佳鎂興奮表示「跨出第一步了！」接下來會規畫回到故鄉西螺鎮策展，讓觀眾都有機會欣賞到罕病畫家的精采創作。

李佳鎂是身障畫家，她因先天重型海洋性貧血，終生需定期輸血、補充排鐵劑，否則隨時可能因血栓而中風，為讓身心障礙者不再被貼上「只能被幫助的標籤」，她創辦小光點鼓勵大家創造自立生活，找回生命自信，多年來不僅拍賣畫作，也舉辦實體展與大眾對話，累積許多忠實粉絲。

李佳鎂說，小光點透過善心人士牽線，此次於北港朝天宮聖父母殿旁閱覽室，舉辦6名畫家「熱鬧生命」藝術聯展，董事長蔡咏鍀昨在滿檔行程中抽空現身主持開展儀式。

開展儀式中，畫家于昕蕎、謝建鋒2人在家人陪同下出席；于昕蕎患有粒線體缺陷症、小腦萎縮症，媽媽林淑寬說，她9歲才能站立，後在家人鼓勵下，開始學習繪畫，每幅畫作都是她用顫抖的手一筆一畫完成，每個色彩都蘊藏她對生命的熱愛。

謝建鋒則是一名自閉症與馬凡氏症者，媽媽謝素玲說，他無法和外界溝通，9歲那年發現他在地上畫了許多幾何圖形，觀察到孩子有繪畫天份，進入台中市立啟聰學校就讀後，開啟人生轉捩點，至今樂於作畫表達自我。

蔡咏鍀說，畫家的創作激勵人心，宛如人世間的光點，引導人們朝光明方向前進，正如媽祖林默娘持燈引導船隻回航、得道成仙普度世人般慈悲；閱覽室是廟內參拜路線的中繼站，信眾拜拜之餘同時可欣賞畫作，他鼓勵大家收藏。