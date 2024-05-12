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湖美夜市停車位難求 民營每次收費100元…嘉市民嫌貴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
有民眾看到商機，在夜市旁開闢私人停車場每次停車收費100元。記者李宗祐／攝影
有民眾看到商機，在夜市旁開闢私人停車場每次停車收費100元。記者李宗祐／攝影

嘉義市湖美夜市每周三、五、六營運吸引大批人潮，也帶來交通問題，周邊停車問題浮現，夜市停車場不敷使用，汽機車停到人行道造成住戶困擾，民營臨時停車場每次收費100元，不少民眾嫌貴，希望市府加快腳步，解決周邊停車問題。市府表示，已規畫停車場、停車格。議員認為民眾、業者、市府3方配合努力解決停車問題。

「嘉義市湖美商展嘉義夜市」設在湖美八路、湖美七路、健康二路及健康三路街墎內，基地面積約1886坪，可設200攤位；營業時間為每周三、五、六下午4點開始至凌晨1點。去年底市府核准設立後，於今年2月正式開幕，營業日期間人潮絡繹不絕。

熱絡的夜市經濟卻也帶來交通問題，尤其是停車位一位難求，湖美夜市管委會向市府申請舊址作為停車場，可停上百輛汽車，每次收費80元，但仍是無法因應來客潮，有民眾看到商機近來在夜市周邊空地開闢停車場，收費每次100元，通常機車不收費，但也有每次收30元。計次收費，有人嫌貴有人認為合理，見仁見智。

湖美夜市管委會主委吳承勳表示，夜市、停車場都有向市府合法申請，至於周邊私人停車場非管委會範疇，但是能夠提供更多停車空間，管委會樂見其成。

嘉義市政府交通處表示，湖子內地區規畫12處停車場，有9場已營運，3場整地中，當中接近湖美夜市的「廣停3停車場」也在列，待整地完成，即可辦理停車場標租，預計今年第4季可委外營運。

另交通處檢討湖子內地區道路幾何條件及車流量等因素，擇合宜道路規畫路邊汽車停車格，以提供停車及整理停車秩序，已陸續完工開放停車。

交通處表示，依據停車場法規定，民營停車場需先向市府申請停車場登記證，經相關單位審查通過、核發停車場登記證後方可營運，另費率依停車場法係由業者擬定，報市府備查。若有發現非法停車場，民眾舉報，經市府查核確屬無證營運，將針對負責人開罰，並限期改善。

市議員鄭光宏表示，停車問題要3方面共同努力，民眾不要違停，如果願意多走幾步路不會都沒有停車位，夜市業者要尋求周邊是否有其他空間可開闢停車場，市府在周邊開闢停車場的進度也要加快。

緊鄰夜市的私人空地架起告示牌每次停車收費100元、機車收費30元。記者李宗祐／攝影
緊鄰夜市的私人空地架起告示牌每次停車收費100元、機車收費30元。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府於湖美夜市附近有規畫公有停車場，預計今年第四季可委外營運。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府於湖美夜市附近有規畫公有停車場，預計今年第四季可委外營運。記者李宗祐／攝影
「嘉義市湖美商展嘉義夜市」管委會在夜市主要道路出入口架設警告標示，提醒民眾不要違規停車。記者李宗祐／攝影
「嘉義市湖美商展嘉義夜市」管委會在夜市主要道路出入口架設警告標示，提醒民眾不要違規停車。記者李宗祐／攝影
「嘉義市湖美商展嘉義夜市」管委會的停車場可以停放上百輛汽車，每次收費80元，但仍不敷使用。記者李宗祐／攝影
「嘉義市湖美商展嘉義夜市」管委會的停車場可以停放上百輛汽車，每次收費80元，但仍不敷使用。記者李宗祐／攝影

停車場 嘉義 夜市

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