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回響／電動公車推廣遇瓶頸？ 南市府、台電：會協助解決

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
交通部力拚2030全台市區公車全面電動化，但近年客運業者屢面臨充電樁、充電站用地難求隱憂，台南市政府交通局及台電台南區營業處均表示，只要業者提出相關需求，一定會審視協助解決。圖／業者提供
交通部力拚2030全台市區公車全面電動化，但近年客運業者屢面臨充電樁、充電站用地難求隱憂，台南市政府交通局及台電台南區營業處均表示，只要業者提出相關需求，一定會審視協助解決。圖／業者提供

聯合報今天報導交通部力拚2030全台市區公車全面電動化，但近年各地客運業者面臨充電樁、充電站用地難求，有車無電或充電「塞車」隱憂，其中台南市政府交通局及台電台南區營業處均表示，攸關政府達成2050淨零碳排目標，只要業者提出相關需求，一定會審視協助解決。

據知，交通部公路局推動2024-2030年市區公車和公路客運車輛電動化，向中央爭取編列643億元預算，預計全台1萬4500輛市區公車和公路客運在2030年時力拚全面完成電動化，資料顯示，至今年1月全台掛牌客運電動巴士逾1800輛，南市目前已有95輛，預計下半年再添18輛，電巴普及率約23%，明年可望來到3成。

針對客運業者提及面臨充電樁、充電站用地難求，有車無電或充電「塞車」隱憂，台南市政府交通局今天表示，初步訪查全市電動公車充電情形，目前尚可應付，但也會「逐年」協助業者解決。

官員說，電動車汰換不可能一次完全到位，因此也會未雨綢繆每年滾動式檢討因應，不會讓業者電動車都已購入卻因充電問題無法上路情形發生。

也有客運業者擔心充電場址申請不足，恐會衍生「塞車」窘況，另也有業者盼望能有更穩定的電源供應，台電台南區處指出，目前所接觸的相關個案並未有上述情形，業者若有相關困難，也歡迎逕與台電洽詢找出癥結。

台電表示，因申請個案情況都不一樣，也會協助業者申請充電場址到送電等流程，且政府2050淨零碳排目標，電動公車全面上路也扮演關鍵角色，維持電力穩定供應，台電責無旁貸，也盼鄉親們支持。

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