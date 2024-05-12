雲林六房媽祖5月18日搬新家 預估至少10萬人隨香
國家重要民俗「六房媽過爐」是國內最大規模的「媽祖搬家」民俗活動，2024至2025年由斗南股烏瓦磘值年，5月18日上午6點引燃起馬炮後，將自虎尾溪過溪股埔仔廍紅壇，起駕遶境過爐至新紅壇，今年路線長達62公里，中華民國六房媽會表示，將有90組陣頭參與，預估至少湧入10萬人全程隨香。
六房媽祖是國內知名「有神無廟」的神祇，每年由雲林縣斗南、土庫、大埤、斗六及虎尾等鄉鎮5股34庄，依序輪流設新紅壇供奉1年，透過擲筊選出新爐主迎駕至新建紅壇供奉，新舊爐主的交接儀式即為過爐，2013年登錄為雲林縣無形文化資產，2017年文化部登錄為國家重要民俗。
六房媽會表示，今年過爐大典擇定本月18日清晨6時起進行，於虎尾鎮過溪股起駕後，沿途路線包括中溪路、平和橋，再銜接至斗南鎮小東里大同路、大德工商旁防汛道路至新光陸橋，並以崙仔進興宮作為斗南股遶境起點。
今年遶境過爐路線總長達62公里，幾創近年來規模最為盛大紀錄，六房媽會預計將有90組陣頭參與，屆時隊伍一路排開，陣仗可能綿延5公里左右；去年因疫情已過、第一年恢復往例舉辦，隨香人潮大爆發突破10萬，今年估計全程隨香人數至少就有10萬人，壯觀場面將再度湧現。
六房媽會說，目前已於過爐路線共120處轉彎點路面畫設箭頭，紅色為陣頭行經路線、黃色為媽祖鑾轎路線，導引相關隊伍各往正確方向前行；雲林縣警察局預計明日針對勤務出動人員、鑾轎安全維護、遶境沿線交通疏導管制及改道路線等召開研討會議，後於警局網站、臉書粉絲專頁公布實施事項。
六房媽過爐是信眾高度自主參與的活動，每年均有上千名志工協助壇務、煮食，更是斗南、土庫、五間厝、大北勢及過溪5股34庄一年一度總動員的民俗盛會，資深信徒說，去年全程走約10小時，預期今年也不例外。
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